Marvel: gli studios stanno ancora provando ad avere Tom Cruise come Iron Man

Le voci attorno ai Marvel Studios ancora non si placano: dopo le recenti rivelazioni sul prossimo ruolo di Robert Downey Jr. come Dottor Destino, fa molto chiacchierare quanto ha rivelato Tom Cruise in merito a un suo possibile coinvolgimento nell'universo Marvel. E sembrerebbe proprio che Kevin Feige sia ancora fortemente interessato a coinvolgere il celebre attore nel ruolo di una variante di Tony Stark nei prossimi film degli Avengers.

Tom Cruise nell'MCU? Parola di Kevin Feige

Questo desiderio di vedere la megastar di Hollywood vestire i panni di Iron Man, è vivo fin dai tempi del primo "Iron Man" del 2008. Infatti Tom Cruise è stato inizialmente considerato per il ruolo di Tony Stark prima che Robert Downey Jr. fosse scelto, e le speculazioni sul suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe (MCU) non si sono mai fermate.

In passato, si vociferava che Cruise fosse in trattative per apparire in "Doctor Strange nel Multiverso della Follia", ma impegni precedenti gli impedirono di accettare l'offerta.

Cruise ha spesso evitato di rispondere direttamente a domande sul suo coinvolgimento nel MCU, ma in un'intervista con ComicBook.com ha dichiarato: "Non ci siamo. Amo Robert Downey e non riesco a immaginare nessun altro che interpreti questo ruolo, e penso che sia perfetto per lui." Tuttavia, ha presto aggiunto: "Guardo un film e penso, sai, non escludo nulla. Qual è la storia? Qual è il personaggio? Mi interessa?"

Con Robert Downey Jr. pronto a tornare nell'MCU nei panni del Doctor Doom, c'è spazio per un altro attore che possa interpretare Tony Stark in un universo alternativo. Secondo MTTSH, i Marvel Studios continuano ancora adesso a spronare Cruise come Iron Man in uno dei prossimi film degli Avengers.