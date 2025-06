Tom Cruise rimprovera Michael Cera per aver parlato durante una ripresa: il curioso episodio sul set

Tom Cruise è noto per la sua precisione e per il controllo che mantiene sui set in cui lavora, anche quando si tratta di progetti più leggeri e destinati all'intrattenimento. Michael Cera, oggi al cinema con La trama fenicia di Wes Anderson, ha recentemente ricordato un curioso episodio vissuto in prima persona durante le riprese di uno sketch per gli MTV Movie Awards del 2010.

L'aneddoto di Michael Cera

In quell'occasione, Cruise era tornato a interpretare Les Grossman, il famoso e irriverente agente cinematografico che aveva conquistato il pubblico in Tropic Thunder. Cera ha raccontato, durante il Louis Theroux Podcast, di essere arrivato sul set mentre si stava già girando una scena e di essersi distrattamente messo a chiacchierare con uno degli sceneggiatori, senza rendersi conto di quanto la sua voce fosse udibile.

Tyrel: Michael Cera in una scena del film

Tom Cruise, che seguiva da vicino ogni dettaglio della produzione, si è subito accorto della situazione e, guardando nella sua direzione, ha detto ad alta voce: "È Michael Cera che parla durante una cazzo di ripresa?". Anche se pronunciata in tono scherzoso, la frase conteneva un chiaro messaggio di richiamo, lasciando Cera visibilmente sorpreso e in una situazione al limite tra l'imbarazzo e la comicità. L'attore ha definito quel momento "surreale", sottolineando quanto Cruise fosse coinvolto nel set anche per una semplice registrazione destinata a un evento televisivo.

Nel corso della giornata, i due si sono incontrati nuovamente e Cruise ha ripreso la questione in maniera giocosa, dicendo ancora: "Parlare durante una cazzo di ripresa". Cera, cogliendo la battuta, ha risposto divertito: "Non ero io, era lo sceneggiatore", provocando una risata nell'attore, che ha ribadito di star semplicemente scherzando.

Top Gun - Maverick: un primo piano di Tom Cruise

Intanto, Cruise continua a essere uno dei volti più richiesti di Hollywood. Reduce dal successo dell'ultimo capitolo di Mission: Impossible, ha recentemente dichiarato che non ha alcuna intenzione di rallentare.

Intervistato da The Hollywood Reporter, ha ribadito che continuerà a girare film per molto tempo ancora: "Non smetterò mai, farò film anche a cento anni. Amo questo lavoro, sono incredibilmente fortunato a poter fare ciò che amo e continuerò finché potrò".