Iron Man: la spiegazione del perché Tom Cruise non ha interpretato l'eroe Marvel in un libro

Molto prima della nascita del Marvel Cinematic Universe, negli anni '90, la 20th Century Fox stava sviluppando un film su Iron Man che avrebbe visto Tom Cruise nel ruolo del protagonista. Dopo anni di sviluppo, il progetto venne cancellato.

Il nuovo libro intitolato MCU: The Reign of Marvel Studios ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda, e include una dichiarazione del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sul motivo per il quale Cruise non ha mai interpretato Tony Stark: "Ai tempi, Cruise chiedeva molto più di quanto uno studio - benché redditizio - come 20th Century Fox potesse permettersi di rischiare su un film di supereroi", spiega Feige. "Era una proprietà non ancora affermata, e non volevano puntare troppo. Così le trattative si sono interrotte."

Tom Cruise non è stato l'unico attore ad aver quasi interpretato Iron Man. Nell'elenco è presente anche Timothy Olyphant, recentemente apparso nella terza stagione di The Mandalorian, il quale ha raccontato: "Sono uno che non impara troppo velocemente, e all'epoca credo fossi spaventato a morte dal successo in questa industria. Ricordo di aver pensato: 'Beh, non potrei essere più con i piedi per terra di così, per cui sarebbe divertente provarci...', ma alla fine non si è fatto più nulla."