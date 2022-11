Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, trailer italiano e data di uscita

Disney+ ha diffuso il trailer italiano di Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special e ha annunciato la data di uscita dello speciale, che debutterà il 25 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming.

In Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, i Guardiani, che sono in missione per rendere il Natale indimenticabile per Quill, si dirigono sulla Terra alla ricerca del regalo perfetto.

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special vede protagonisti Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel e Bradley Cooper - che tornano a prestare le proprie voci nella versione originale rispettivamente a Groot e a Rocket - Sean Gunn, il gruppo The Old 97's, oltre a Michael Rooker e Kevin Bacon.

James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt, mentre David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.