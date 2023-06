Marvel, Star Wars e la saga di Avatar: la data di uscita dei prossimi film Disney slitta

Lo sciopero degli sceneggiatori ha costretto la Disney a far slittare la data di uscita di molti dei suoi film, tra cui i progetti Marvel Thunderbolts, Blade, le nuove avventure degli Avengers.

A cambiare anche la data prevista per il debutto nelle sale del prossimo capitolo della saga di Star Wars e di Avatar.

I cambiamenti nelle date

Molti dei titoli in programma in precedenza subiranno dei ritardi significativi, alcuni di oltre un anno.

Disney ha oggi annunciato che Avengers: Kang Dynasty slitterà dal 2 maggio 2025 all'1 maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars passa dall'1 maggio 2026 al 7 maggio 2027.

Deadpool 3 sarà invece anticipato al 3 maggio 2024, mentre Captain America: Brave New World arriverà nei cinema il 26 luglio 2024. Thunderbolts, per ora, rimane nel 2024 ma è stato spostato al 20 dicembre.

Blade, invece, slitta al 14 febbraio 2025 e Fantastic Four passa quindi a un'uscita prevista per il 2 maggio 2025.

I film Marvel senza un titolo sono ora in programma per il 25 luglio 2025 e l'11 luglio 2025.

Le saghe di Avatar e Star Wars

Il film Avatar 3 arriverà nei cinema il 19 dicembre 2025 e il quarto capitolo della saga ideata da James Cameron arriverà ben 3 anni dopo quanto inizialmente previsto con un debutto previsto ora al 21 dicembre 2029, situazione che porta quindi Avatar 5 ad avere una distribuzione nei cinema prevista per il 19 dicembre 2031.

Per quanto riguarda la saga di Star Wars, invece, un lungometraggio passa dal 19 dicembre 2025 al 22 maggio 2026, mentre un altro film è stato aggiunto nello slot del 18 dicembre 2026.

La versione live-action di Oceania ha una data di uscita prevista per il 27 giugno 2025, mentre The Amateur riempirà lo slot lasciato libero da Deadpool, debuttando l'11 agosto 2024. Due film della saga di Alien arriveranno il 16 agosto 2024.

Tra i progetti ancora senza titolo ci sono quelli della Disney il cui debutto è fissato per il 6 settembre 2024, per il 21 marzo 2025 e l'8 agosto 2025.