Marvel: il gioco da tavolo X-Men: Mutant Insurrection è super scontato su Amazon

X-Men: Mutant Insurrection, il gioco da tavolo ispirato ai famosissimi personaggi dell'universo Marvel, è attualmente in offerta su Amazon. Targata Asmodee, quest'eccitante esperienza collaborativa saprà lanciarvi nei panni di alcuni fra i più potenti e famosi supereroi di sempre. Sul sito potete trovarlo a 25.09€, con il 54% di sconto sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto.

Entrando nel dettaglio, nella scatola del gioco da tavolo Marvel X-Men: Mutant Insurrection troverete: 1 regolamento, 16 eroi, 20 mutanti, 8 trame, 8 scontri finali, 30 carte minaccia, 1 modellino aereo blackbird, 53 missioni, 12 dadi, 1 indicatore della minaccia e 99 segnalini misti.

L'obiettivo al centro di X-Men: Mutant Insurrection è quello di combattere il crimine impersonando uno dei celebri X-Men, così da contrastare il male e salvare i mutanti in pericolo. Le varie storie disponibili, tratte anche dai fumetti Marvel, consentiranno ai giocatori di lanciarsi in una serie di avventure e missioni per poi raggiungere lo scontro finale. Alleatevi coi vostri compagni così da sfruttare tutti i talenti a disposizione in funzione di una visione più nobile e proiettata verso il bene.