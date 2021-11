Marvel: gli sceneggiatori di Eternals parlano del possibile arrivo di Galactus

Nel Marvel Cinematic Universe potrebbe presto arrivare Galactus, personaggio che i fan dei fumetti da tempo attendono sul grande schermo. a rivelarlo sono stati gli sceneggiatori di Eternals, Ryan e Kaz Firpo, in una nuova intervista in cui parlano dei progetti futuri dopo la storia diretta da Chloé Zhao.

Matthew K. Firpo ha dichiarato a MCU Direct: "Galactus è un personaggio fantastico e un villain. Stiamo, ovviamente, gettando le basi per scontri intergalattici, cosmici, di grandi proporzioni, specialemtne quando uccidi una divinità dello spazio e poi il dio arriva e ti rapisce con il progetto di giudicare la Terra".

I fan possono quindi attendersi grandi cose dai prossimi progetti: "Penso che la porta sia molto aperta per quanto riguarda i villain che divorano i mondi... Galactus è una di quelle figure iconiche del Marvel Universe che suscitano entusiasmo".

Nel film Eternals (attenzione agli spoiler !), il team di supereroi si è diviso dopo la scoperta che il vero scopo dell'umanità era "nutrire" un Celestiale, fornendo l'energia per la sua nascita. Phastos, Sersei e Thena hanno scelto di proteggere l'umanità, mentre Ikaris e Sprite sono rimasti fedeli al loro scopo. La salvezza della Terra ha però portato a una conseguenza: Sersei, Phastos e Kingo sono infatti stati prelevati da Arishem il Giudice e nei titoli di coda sono stati introdotti nuovi personaggi come Eros e Pip il Troll.

Kaz ha quindi spiegato: "Si sta sicuramente parlando di quelle scene, di chi stiamo introducendo e della direzione che sta prendendo la storia. Galactus è uno dei personaggi che siamo entusiasti all'idea di vedere, ma alle volte pensi di lasciare aperte delle porte, tuttavia non sai cosa accadrà nel sequel. Forse sarai troppo impegnato a salvare un Celestiale dall'attacco di Galactus che finirai per imbatterti nella sua ira... Tutto è possibile".