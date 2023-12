Marvel omaggia Stan Lee nel giorno del suo 101esimo compleanno

In quello che è il giorno in cui avrebbe compiuto 101 anni, la Marvel ha omaggiato Stan Lee.

Nella giornata di ieri la Marvel ha condiviso sui social media un tributo al compianto Stan Lee, che avrebbe compiuto 101 anni.

Lo scrittore e redattore di lunga data, nato il 28 dicembre 1922, è stato il volto della Marvel fin dagli anni Sessanta, ed è accreditato per aver co-creato decine di personaggi e team che costituiscono la spina dorsale dell'impero editoriale e cinematografico della Casa delle Idee.

Uomo simbolo dei fumetti americani, Stan Lee ha iniziato la sua carriera negli anni '40 ed è ampiamente accreditata per aver rivoluzionato la narrazione dei supereroi, co-creando (in gran parte con il defunto Jack Kirby) l'Universo Marvel Comics negli anni '60.

Nel corso della sua carriera, Lee ha contribuito alla creazione di Spider-Man, degli Avengers, degli X-Men e di centinaia di altri personaggi per la Marvel e altri editori. Come volto della casa editrice per decenni, Lee ha cementato la sua immagine di padrino dei fumetti ed è diventato l'ambasciatore tra i fumetti e il mondo esterno. In un'epoca in cui la maggior parte dei critici non prendeva sul serio questa forma d'arte, Lee è stato uno dei primi creatori di fumetti a portare quel mondo nelle università.