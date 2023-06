Stan Lee: il trailer del documentario in arrivo su Disney+

La vita e la carriera di Stan Lee sono al centro di un documentario di cui Disney+ ha condiviso il trailer.

Il video mostra l'icona della Marvel sul set dei recenti film tratti dai fumetti per poi dare spazio a una serie di immagini di archivio e sue dichiarazioni sull'importanza della propria opera e dell'arte.

Il progetto

Il documentario Stan Lee arriverà in streaming su Disney+ il 16 giugno ed è stato diretto da David Gelb (Jiro Dreams of Sushi).

Il progetto ha potuto contare su interviste di archivio, video e registrazioni private, permettendo così di ripercorrere la vita dell'artista tramite le sue stesse parole.

La sinossi diffusa in occasione del Tribeca Film Festival, dove verrà proiettato in anteprima, si ricorda che quando si pensa agli artisti che hanno fatto compiere dei passi in avanti all'arte dei fumetti, si pensa in automatico a Stan Lee che ha lasciato anche moltissimi materiali in cui ricorda le varie fasi della sua carriera fino a questo momento inediti.

Il regista David Gelb ha intrecciato il materiale girato per raccontare la storia di Stan Lee, tra i suoi alti e bassi.

Sullo schermo si vedono così interviste, clip, notiziari e contenuti di vario genere accompagnati dalle registrazioni audio. Tra le persone coinvolte nella realizzazione del film ci sono anche colleghi e membri della famiglia.