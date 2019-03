Marvel: 1000 dollari a chi completerà la maratona MCU!

Francesco Bellu

Una tv americana offre 1000 dollari a chi riuscirà a completare una maratona ininterrotta di tutti i film Marvel, nell'attesa di vedere finalmente Avengers: Endgame. Un'impresa non di poco conto quella chiesta da CableTV visto che significa vedere ben 20 film senza sosta dal primo Iron Man uscito nel 2008 a Ant-Man and the Wasp di appena un anno fa.

L'identikit dell'atleta di questa disciplina da Olimpiade sotto il segno del compianto Stan Lee deve avere almeno 18 anni, vivere negli Stati Uniti ed essere sostanzialmente un vero e proprio nerd, oltre che smanettone dei social, visto che dovrà condividere questa singolare esperienza twittando reazioni e impressioni mano a mano che proseguirà nella visione. Oltre al denaro, il fortunato vincitore del contest riceverà una serie di gadget e merchandise targati Marvel come i popcorn firmati Captain America, una mug con il guanto dell'Infinito di Thanos e, ovviamente, tutti i film MCU in Blue Ray.

Ecco tutti i film da vedere nell'ordine:

Fase 1

Iron Man (2008)

L'incredibile Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: Il primo vendcatore (2011)

The Avengers (2012)

Fase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardiani della Galassia (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase 3

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Tutti coloro che vorranno partecipare, dunque, saranno dispensati dal vedere Captain Marvel e, naturalmente, Avengers: Endgame, l'opera che segnerà la conclusione delle prime tre Fasi dell'MCU e uscirà nelle sale italiane il 24 aprile. Come è stato svelato dall'ultima, stringatissima sinossi ufficiale di Avngers 4, il film vede i superstiti tra gli Avengers combattere nuovamente Thanos, il quale, dopo il suo schiocco di dita, ha cancellato metà della popolazione mondiale.