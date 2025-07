The Bear 5: FX ha confermato il rinnovo della serie

La serie The Bear ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 5. FX ha annunciato il ritorno dello show con star Jeremy Allen White a distanza di pochi giorni dall'arrivo in streaming del quarto capitolo della storia.

Il ritorno della serie

Nella quarta stagione di The Bear i fan hanno potuto seguire Carmy (Jeremy Allen White) e il suo team, tra cui Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach), mentre lottano contro il tempo nella speranza di salvare il proprio ristorante nonostante le tante difficoltà.

Nel cast dello show, disponibile in Italia su Disney+, ci sono anche Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Oliver Platt, Abby Elliott e Matty Matheson.

Christopher Storer è creatore e produttore esecutivo dello show insieme a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matheson, Hiro Murai e Rene Gube.

La fiducia data a The Bear

John Landgraf, a capo di FX, ha dichiarato: "The Bear continua a essere uno dei titoli preferiti dei fan in tutto il mondo e la loro risposta a questa stagione, come dimostrano gli incredibili dati di ascolto, è stata spettacolare come quella alle precedenti stagioni. Anno dopo anno, Chris Storer, i produttori, il cast e la troupe rendono The Bear uno dei migliori show in televisione e siamo entusiasti che continueranno a raccontare questa storia magnifica".

Lo show ha reso i suoi protagonisti delle star internazionali e nei prossimi mesi gli attori saranno impegnati nella promozione di numerosi progetti. White sarà Bruce Springsteen nel film biografico Springsteen: Liberami dal Nulla, Edebiri fa parte del cast di After the Hunt diretto da Luca Guadagnino, mentre Bachrach fa parte del cast del film Marvel I Fantastici 4: Gli Inizi.