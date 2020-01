Marvel: Kevin Feige vuole limitare il coinvolgimento di Venom e Morbius nell'MCU?

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige sarebbe determinato a limitare il coinvolgimento di Venom e Morbius nell'MCU per non distogliere l'attenzione dal fulcro del'universo Marvel.

Il capo di Marvel, Kevin Feige, vorrebbe limitare il coinvolgimento di Venom e Morbius nell'MCU, secondo alcuni rumor che offrirebbero uno sguardo ravvicinato all'accordo tra Marvel e Sony.

Morbius: Michael Keaton in un'immagine dal primo teaser trailer

L'anno scorso c'è stato un momento in cui l'uscita di scena di Spider-Man dall'MCU e il ritorno in seno a Sony sembrava cosa fatta. Poi, per la gioia dei fan di Marvel e Tom Holland, l'accordo è stato trovato. Accordo che aprirebbe a molteplici possibilità tra cui quella più immediata è la comparsa di Spider-Man nei prossimi capitoli dello Spider-Man Extended universe di cui fanno parte Morbius e Venom 2.

L'apparizione di Michael Keaton nei panni di Adrian Toomes nella parte finale del trailer di Morbius ha già fornito ai fan un assaggio di un possibile link tra questi due universi e già si vocifera che il film potrebbe contenere un breve cameo visivo di Spider-Man oltre ala presenza di J.K. Simmons nel ruolo di J. Jonah Jameson.

Jared Leto: "Morbius non è il supereroe di vostro nonno"

Ma non aspettatevi di vedere Morbius insieme a Thor e compagni. Secondo fonti vicine a We Got This Covered, Kevin Feige non sarebbe troppo felice dell'accordo stretto con Sony e sarebbe intenzionato a limitare al massimo il coinvolgimento di personaggi come Venom e Morbius nell'MCU. A differenza di Sony, pare, che invece aspirerebbe a giocare un ruolo maggiore nei futuri film corali in stile Avengers: Endgame.

Per Kevin Feige, se confermato, il coinvolgimento dei personaggi Sony dovrebbe limitarsi a cameo e Easter Egg, mantenendo di fatto separati i franchise in modo da non distogliere l'attenzione degli eroi dell'MCU. Crossover sì, crossover no? Solo il futuro potrà dircelo.