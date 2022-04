Marvel, Kevin Feige: "Presto pianificheremo i prossimi 10 anni di film MCU"

Il Marvel Cinematic Universe è ormai attivo da più di 15 anni, ma il pubblico non sembra affatto stanco. Mentre si gode il successo riscosso, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige anticipa che la compagnia si prepara a pianificare i prossimi 10 anni di film.

Kevin Feige è intervenuto alla presentazione della Disney al Cinemacon 2022, dove la Marvel ha svelato, tra gli altri eventi, nuove anticipazioni video di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Nel corso dell'evento, Feige ha affermato che la dirigenza Marvel sta attualmente pianificando la loro prima pausa in tre anni, che verrà utilizzato per pianificare i prossimi 10 anni del MCU.

La discussione è in corso. In questo periodo il Marvel Cinematic Universe è più presente che mai con l'arrivo sul grande e piccolo schermo di nuovi eroi Marvel, tra cui Mighty Thor di Natalie Portman, che apprezzeremo in Thor: Love and Thunder, e un intero universo da esplorare.

Al momento è difficile avere un'idea di dove si dirigerà l'MCU nel prossimo decennio e cosa cambierà, ma al momento non vi sono segnali di stanchezza da parte del grande pubblico. E se si escludono un paio di eccezioni, finora la Marvel raramente ha commesso errori.

Nel frattempo si scaldano i motori per l'arrivo del nuovo capitolo dell'MCU, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nei cinema italiani dal 4 maggio.