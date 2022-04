Doctor Strange 2: l'Iron Man di Tom Cruise non apparirà nel film di Sam Raimi

Secondo il parere di un insider, l'Iron Man di Tom Cruise non dovrebbe comparire in Doctor Strange 2 di Sam Raimi.

Secondo quanto dichiarato dall'insider KC Walsh su Twitter, l'Iron Man di Tom Cruise non ha la benché minima possibilità di comparire in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Dopo aver visto il trailer del nuovo film di Sam Raimi, moltissimi fan si sono convinti che Tom Cruise potesse comparire nei panni del Superior Iron Man in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. KC Walsh, però, ha smontato questa teoria. Sapere che il personaggio in questione non prenderà parte al progetto potrebbe intristire buona parte dei fan del titolo che, dopo Spider-Man: No Way Home si aspettavano un altro bagno nostalgico dei cammei provenienti dal passato.

Superior Iron Man è la versione cupa di Tony Stark che abbraccia i suoi peggiori istinti, protagonista della serie scritta e disegnata da Tom Taylor e Yildiray Cinar. Tom Cruise si dimostrò interessato a interpretare il personaggio nel lontano 1998 e, secondo molti fan, quella strana "onda energetica" che si vede nel trailer del nuovo film di Sam Raimi potrebbe essere proprio una versione da multiverso del Superior Iron Man.

Nonostante sembri improbabile che il personaggio possa apparire, i fan saranno felici di assistere al potenziale debutto di Mr. Fantastic nel Marvel Cinematic Universe e del Professor X di Sir Patrick Stewart. Infine, si vocifera anche la presenza di un nuovo giovane Wolverine! Chi sarà a interpretarlo?

Lo scopriremo tutti insieme il prossimo 4 maggio, data di uscita italiana al cinema di Doctor Strange nel Multiverso della Follia!