Marvel, Joe Russo si rivolge ai fan: "Siate pazienti con la Fase 5, fidatevi di Kevin Feige"

Sono in molti a pensare che dopo Avengers: Endgame, mega crossover uscito nel 2019, i film della Marvel abbiano subito un enorme calo qualitativo. E dopo le critiche al terzo capitolo di Ant-Man, la Fase 5 dell'MCU non sembrerebbe essere iniziata nel migliore dei modi. Sulla questione è intervenuto Joe Russo che, assieme al fratello ha diretto alcuni dei film più importanti per la Marvel, invitando i fan a essere pazienti.

"Non c'è nessuno che sappia raccontare storie meglio di Kevin Feige in questo momento. Se devi scommettere su qualcuno, scommetti su di lui. Penso che il tipo di storia che si è sviluppata nelle fasi in cui abbiamo lavorato noi fosse molto specifica, si è esaurita in quelle fasi e ora è il momento di raccontarne una nuova. Penso che questa sia la direzione in cui la Marvel sta andando. Stanno raccontando una storia molto diversa, una storia nuova e credo che il pubblico debba essere paziente con questo reindirizzamento, perché non si può continuare a raccontare sempre la stessa cosa o si perde il pubblico" ha dichiarato ai microfoni di RadioTimes.

Joe Russo ha poi aggiunto: "Penso che stiano facendo dei grandi passi avanti, che stiano giocando con i toni e stiano sostenendo la diversità come nessun altro nello spazio della narrazione in questo momento. Tutte queste cose sono enormi vittorie per la narrazione su larga scala".

Staremo a vedere se le sue dichiarazioni si riveleranno veritiere. Nel frattempo è emersa un'indiscrezione secondo cui Kevin Feige punterebbe ad assumere registi di maggiore esperienza per i progetti futuri dell'MCU, sia sul grande sia sul piccolo schermo per evitare i problemi qualitativi del passato.

Il prossimo film dell'MCU ad arrivare nelle sale sarà Guardiani della Galassia Vol. 3Vol. 3, in uscita il 3 maggio.