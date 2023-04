Marvel: Kevin Feige vuole più registi di grande esperienza per i nuovi progetti

La Fase 5 del Marvel Cinematic Universe non è iniziata nel migliore dei modi: tra le critiche al terzo capitolo di Ant-Man, il rinvio di The Marvels e l'increscioso incidente con protagonista Jonathan Majors, arrestato con l'accusa di violenza domestica, le gatte da pelare in casa Marvel sono state numerose. In ogni caso Kevin Feige non ha perso il controllo e sta pensando al futuro con l'obbiettivo di assumere registi di maggiore esperienza per i progetti futuri.

L'indiscrezione arriva dal noto insider Jeff Sneider: "Feige ha compreso gli errori del passato e vorrebbe mettere sotto contratto registi con maggiore esperienza per i nuovi progetti dell'MCU". Guardando al passato, la Fase 1 dell'MCU è stata gestita da registi di grande esperienza come Jon Favreau, Kenneth Branagh, Joe Johnston e Joss Whedon.

E nonostante le critiche sembra proprio che Kevin Feige abbia in mente di far durare l'MCU ancora a lungo. In una passata intervista, il CEO di Marvel aveva infatti dichiarato: "È come quando la gente va in fumetteria. Ci sono Spider-Man, gli Avengers e i titoli più importanti. E a volte si prende un numero unico o un esperimento di un artista o di uno scrittore di cui si è fan. È per questo che i fumetti esistono da più di 80 anni, e voglio che i Marvel Studios esistano per lo stesso tempo, se non di più. Quindi, dobbiamo continuare a fare diversi tipi di cose".