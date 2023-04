Marvel avrebbe già individuato il sostituto di Jonathan Majors per Kang

Secondo quanto affermato dall'insider Jeff Snieder, sembra che i Marvel Studios abbiano già individuato un sostituto per Jonathan Majors. L'attore, che attualmente interpreta Kang il Conquistatore nell'MCU, è stato accusato di molestie e strangolamento. Si dice che la Marvel abbia messo gli occhi su Damson Idris, famoso per il suo ruolo nella serie televisiva Snowfall.

Per comprendere la situazione dobbiamo riavvolgere il nastro di qualche giorno. Alcune settimane fa, una donna di trent'anni ha denunciato alla polizia di New York Jonathan Majors, accusandolo di aggressione, molestie e strangolamento. L'accusa ha portato al fermo precauzionale dell'attore che si è dichiarato "completamente innocente".

Jonathan Majors: un avvocato dell'attore condivide i messaggi che dimostrerebbero la sua innocenza

Nonostante la dichiarazione di innocenza di Jonathan, la Marvel sembra già avere un piano B in atto. "So che al momento la Marvel non ha ancora deciso nulla riguardo a Jonathan Majors. Tuttavia, hanno discusso con il suo agente su varie possibili opzioni", ha dichiarato Jeff Sneider nel podcast The Hot Mic della Disney. Senza dubbio, l'accusa a Majors mette nei guai il MCU, come spieghiamo in questo approfondimento.

L'insider ha anche affermato che, nel caso in cui le accuse contro Jonathan Majors venissero provate: "So che la Marvel ha pensato di affidare il ruolo di Kang il Conquistatore ad un attore che abbia le caratteristiche di Damson Idris".

"Desidero precisare che ciò non implica che Damson Idris sia destinato a diventare il nuovo Kang e che tutto sia finito per Jonathan Majors - ha aggiunto Jeff Snieder - In realtà, se le cose dovessero andare male, Disney sta già considerando nuovi volti per sostituire Majors come Kang, e apprezza il tipo di attore e persona che è Damson Idris".

Jonathan Majors: rivelati i dettagli delle accuse rivolte all'attore

Damson Idris, star della serie Snowfall, è stato selezionato per recitare accanto a Brad Pitt nel nuovo film prodotto dagli Apple Studios. Il lungometraggio, diretto da Joseph Kosinski, regista anche della pellicola Top Gun: Maverick, sarà ambientato nel mondo delle corse automobilistiche.