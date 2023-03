Jonathan Majors: rivelati i dettagli delle accuse rivolte all'attore

Jonathan Majors è stato arrestato nella serata di sabato a New York e ora sono stati rivelati i dettagli delle accuse rivolte all'interprete di Kang nel MCU.

Il magazine People ha infatti ottenuto i documenti dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan in cui sono riportate anche le dichiarazioni della vittima.

L'elenco delle accuse rivolte a Jonathan Majors comprende quelle di aggressione di terzo grado, molestie aggravate di secondo grado, tre capi di imputazione di tentata aggressione di terzo grado e molestie di terzo grado.

Secondo i documenti, la vittima avrebbe detto ai poliziotti che l'attore l'ha schiaffeggiata in pieno volto, causandole "forte dolore e una lacerazione dietro l'orecchio". Jonathan l'avrebbe poi presa strattonandola per una mano e l'avrebbe afferrata per il collo, lasciandole dei lividi.

Marvel Studios e Jonathan Majors, grosso guaio nel MCU

Priya Chaudhry, avvocato che si occupa della difesa di Majors, domenica ha dichiarato che il suo cliente è "completamente innocente ed è probabilmente la vittima di un litigio con una donna che conosce". Il comunicato proseguiva sostenendo che sarebbero state raccolte tutte le prove per dimostrare l'innocenza di Jonathan e far ritirare le accuse, tra cui i video dal veicolo in cui sarebbe avvenuto lo scontro, le testimonianze dell'autista e di altri possibili testimoni, e due dichiarazioni scritte della donna che avrebbe ritrattato le accuse.

Majors dovrebbe presentarsi in tribunale l'8 maggio.