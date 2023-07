Marvel: i due film più imponenti presentati al San Diego Comic-Con 2019 non sono ancora usciti

Due tra i film più imponenti presentati dai Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2019 non sono ancora usciti: scopriamo insieme quali sono i titoli in questione.

Il panel di Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2019 è stato ricco di sorprese, ma i due film più imponenti ed entusiasmanti del MCU annunciati all'evento, Blade e Fantastic Four, devono ancora essere rilasciati: anche se talvolta Marvel Studios salta l'evento di SDCC, come ha fatto nel 2023, i progetti annunciati ben quattro anni fa devono ancora concretizzarsi.

Al San Diego Comic-Con del 2022, Marvel ha annunciato la lineup della Fase 5 del MCU, la lineup della Fase 6 e il nome della saga corrente: "The Multiverse Saga" si riferisce a tutti i progetti del MCU rilasciati durante le Fasi 4, 5 e 6, l'ultima delle quali include anche il suddetto film dei Fantastici Quattro. Un altro progetto chiave del MCU ambientato nella Multiverse Saga è Blade, che insieme a Fantastic Four è stato originariamente rivelato al Comic-Con del 2019.

Blade 2024

Marvel Studios ha la tradizione di annunciare o confermare nuovi membri del cast al Comic-Con di San Diego all'Hall H. Ad esempio, Mahershala Ali è stato scelto per il ruolo di Blade nel 2019 e l'attore che è apparso alla fine del panel al SDCC 2019. L'annuncio della realizzazione del film con il premio Oscar Mahershala Ali nel ruolo del protagonista è stata una delle più grandi rivelazioni del Comic-Con del 2019, rendendo Blade uno dei progetti più attesi del MCU.

Tuttavia, quattro anni dopo che Marvel ha scelto Ali per interpretare Blade, per adesso l'attore ha avuto solo un cameo vocale nei panni del personaggio in una scena dopo i titoli di coda di Eternals. Una situazione ben peggiore è quella di Fantastic Four: al momento la pellicola, sebbene sia uno dei progetti più importanti nella storia dei Marvel Studios, non ha ancora un cast ufficiale. Nell'agosto 2022, invece, Marvel ha annunciato che il regista Matt Shakman avrebbe diretto il progetto.