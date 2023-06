Marvel, Disney+ rimuove tutti gli Avengers originali dal suo banner ufficiale

Disney+ ha rimosso tutti i volti storici degli Avengers dal suo banner pubblicitario per il Marvel Cinematic Universe e lo ha aggiornato con i nuovi volti del franchise attualmente giunto alla sua Fase 5.

La nuova immagine aggiornata mostra un'ampia varietà di personaggi di spicco di questo universo; fuori diversi membri originali come Vedova Nera, Thor e T'Challa e al loro posto troviamo Yelena Belova, She-Hulk e Shuri. Tra i personaggi storici, gli unici a essere rimasti sono il Nick Fury di Samuel L. Jackson e il Loki di Tom Hiddleston, presenti fin dalla Fase 1 del MCU.

Le altre inclusioni vedono Shang-Chi, Scarlet Witch e il nuovo Captain America di Sam Wilson. Insomma, la Marvel ribadisce che il nuovo corso è appena iniziato e che non ci sarà più tempo per guardarsi indietro.

Secret Invasion, ecco perché sarà una vera e propria svolta per l'MCU

Il prossimo progetto MCU a vedere la luce sarà Secret Invasion, serie che riporterà al centro la figura di Nick Fury e che esordirà su Disney+ il 21 giugno prossimo. Per quanto riguarda il prossimo appuntamento al cinema, bisognerà aspettare il 10 novembre 2023, giorno in cui uscirà nelle sale The Marvels.