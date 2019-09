Marvel, Chris Pratt prende in giro Chris Hemsworth per i risultati al fantasy football!

La star di Avengers: Endgame Chris Pratt si fa beffe sui social del collega Chris Hemsworth per i suoi risultati al fantasy football

A lanciare l'iniziativa a scopo benefico sono stati i fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, coinvolgendo le loro star in un torneo di fantasy football. Torneo a cui partecipano Ryan Reynolds, Chris Pratt e Chris Hemsworth.

Chris Pratt ha preso in giro pubblicamente il collega Chris Hemsworth per i risultati del torneo che vedono Pratt in testa, Chris Hemsworth che lo tallona al secondo posto, Ryan Reynolds terzo e Tom Holland in fondo alla classifica. Vista la superiorità, Chris Pratt ha deciso di deridere pubblicamente il rivale che per adesso tace in attesa della rivincita.

