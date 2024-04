Chris Pratt tra i protagonisti di Way of the Warrior Kid, nuovo film diretto da McG

L'attore Chris Pratt sarà protagonista e produttore del film Way of the Warrior Kid, tratto dal libro per ragazzi scritto da Jocko Willink.

Chris Pratt sarà uno dei protagonisti del film Way of the warrior kid, il prossimo progetto cinematografico di McG tratto dal romanzo scritto da Jocko Willink nel 2017.

Lo scrittore è un ex Navy SEAL diventato conduttore di podcast e autore di bestseller, attività a cui affianca l'organizzazione di conferenze e incontri che registrano regolarmente il sold out.

Cosa racconterà il film

La sceneggiatura di Way of The Warrior Kid sarà firmata da Will Staples, e al centro della trama ci sarà un ragazzo vittima dei bulli e in difficoltà. Ad aiutarlo arriverà suo zio Jake, un Navy SEAL, che è stato ferito durante una missione e si trasferisce dalla sorella durante il periodo necessario per il suo recupero fisico. Quando scopre che il nipote undicenne sta affrontando vari problemi, sociali e fisici, Jake decide di usare il suo addestramento per diventare un marine e sfruttare le sue conoscenze per aiutare, durante l'estate, il ragazzino, facendogli trovare il suo guerriero interiore.

Il coinvolgimento della star

Chris Pratt è diventato amico di Willink dopo che l'attore si è dovuto trasformare fisicamente per i suoi ruoli in film come Guardiani della Galassia, Avengers e Jurassic World.

L'attore sarà coinvolto anche come produttore insieme a McG, Ben Everard, Willink e Mary Viola.

La guerra di domani: Chris Pratt in una scena

Chris ha spiegato a Deadline che, avendo conosciuto Jocko da alcuni anni, era stato molto felice di leggere lo script tratto dai suoi libri per ragazzi e si è sentito attratto dal messaggio alla base della storia e dagli insegnamenti rivolti alla nuova generazione. L'attore ha aggiunto: "Come padre questo è il tipo di film che voglio mostrare ai miei figli. Quindi, con l'aiuto di un incredibile team creativo e i partner giusti, lo realizzeremo".

Pratt ha inoltre aggiunto che il personaggio di Jake rappresenta una "mascolinità salutare" che usa i principi appresi durante gli anni trascorsi nell'esercito per aiutare il nipote a trovare fiducia in sé stesso e affrontare le avversità.