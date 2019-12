Marvel: il CEO di Disney Bob Iger organizza un incontro con Martin Scorsese

Proprio quando pensavamo che la questione Martin Scorsese contro i film Marvel fosse finita, arriva il Presidente della Disney Bob Iger che decide di organizzare un incontro con il regista di The Irishman, probabilmente per chiarire una volta per tutte.

La notizia è arrivata durante una recente intervista del CEO al Time, che l'ha eletto uomo d'affari dell'anno, dove Bob Iger ha anche definito i commenti di Martin Scorsese "cattivi e non equi" soprattutto nei riguardi di chi dirige i cinecomic Marvel.

Come ben sappiamo, il dibattito tra Martin Scorsese e Marvel è diventato virale all'inizio di ottobre dopo Scorsese ha paragonato i film Marvel ai parchi di divertimenti spiegando che non sono cinema nel corso di un'intervista a Empire. Da lì il web e tutto il mondo cinematografico si è scatenato contro di lui, che ha continuato un mese dopo in un editoriale del New York Times pubblicato il 4 novembre. Il regista ha spiegato che il suo problema con i cinecomic è la sopraffazione da parte loro dello spazio espositivo, non lasciando spazio al tipo di cinema che egli apprezza davvero.

Attendiamo con ansia quest'incontro al vertice tra Disney e Martin Scorsese, al momento non si hanno dettagli certi su quando succederà.

Francis Ford Coppola su Martin Scorsese e i film Marvel: "Ha ragione, sono spregevoli"