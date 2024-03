Marvel: le riproduzioni dei caschi di Starlord e Magneto in sconto Amazon Festa delle offerte di Primavera

Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024, è possibile trovare in sconto le riproduzioni dei caschi di Starlord e Magneto Marvel Legends Series.

Nell'immane universo narrativo costruito da Marvel, prima nei fumetti e in seguito sul grande schermo, hanno trovato posto e linfa vitale tantissimi personaggi per poi legarsi a fuoco all'immaginario pop mondiale precedente e attuale. Ognuno di questi ha sicuramente dei tratti riconoscibili, dal punto di vista della caratterizzazione estetica, si tratta di elementi iconici attraverso cui la loro identità risulta immediata e semplice da definire per gli appassionati. Due esempi di tutto ciò possiamo trovarli nella maschera/casco indossata da Starlord ne I guardiani della galassia e nell'elmo di Magneto.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare le due riproduzioni Marvel Legends Series della maschera/casco di Starlord e dell'elmo di Magneto, in offerta? Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo e in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024, sono disponibili rispettivamente a 99,99€, con uno sconto del 31% sul prezzo più basso recente il primo, e a 73,99€, con uno sconto del 26% sempre sul prezzo più basso recente il secondo. Se interessati a recuperarli, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sui prodotti in questione, non dovete fare altro che passare dai seguenti box.

Due oggetti iconici dall'universo Marvel

Per quanto riguarda il casco/maschera di Starlord, viene così introdotto su Amazon: "Casco Elettronico Premium PER Roleplay: questo casco premium per Roleplay della Marvel Legends in scala 1:1 è ispirato all'iconico aspetto di Star Lord nel MCU". Oltre all'estetica studiata è dotato anche di luce rossa al LED, di effetti sonori e di un'imbottitura interna regolabile.

Il casco di Magneto, invece, viene descritto come "articolo premium per roleplay per adulti Marvel Legends in scala 1:1, si ispira alla serie "X-Men '97" dei Marvel Studios. Con decorazioni e un design premium, questo casco presenta dettagli che riproducono il potente casco usato da Magneto per proteggersi dagli attacchi telepatici".

X-Men '97, la recensione dei primi episodi: il revival che aspettavamo sui mutanti Marvel

Vi ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera, mirata ai festeggiamenti verso l'arrivo e fioritura della nuova stagione, si tiene da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo, e coinvolge prodotti di tantissime tipologie differenti presenti sul sito. Non lasciatevi scappare queste offerte su Amazon, insieme a tutte le altre.