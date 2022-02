Marvel, annuncio in arrivo sul futuro di Daredevil, Jessica Jones e le altre serie Netflix?

Ora che Daredevil, Jessica Jones e le altre serie Marvel di Netflix lasceranno la loro piattaforma d'origine, dove verranno ricollocate? Hulu e Disney+ potrebbero presto fare qualche annuncio al riguardo.

Inizialmente si pensava non sarebbe mai successo, ma i Defenders lasceranno Netflix. Sebbene i diritti di sfruttamento di tali personaggi siano infatti passati nuovamente in mano ai Marvel Studios già da tempo, l'accordo con la Casa di Topolino prevedeva la permanenza a vita degli originali Netflix su tale piattaforma.

Ha stupito dunque apprendere nelle scorse ore che Matt Murdock e soci con le loro avventure dovranno invece trasferirsi presto altrove.

Certo, con il riconoscimento e la reintroduzione ufficiale dei personaggi dei prodotti Marvel Television nel canone del MCU grazie al Multiverso, era solo questione di tempo prima che li rivedessimo nuovamente in un progetto Marvel Studios, ma non ci si immaginava che non avremmo più avuto "a portata di play" le loro storie su Netflix.

Adesso quindi, come riporta anche CBR, non resta che attendere l'annuncio di Disney riguardo al futuro di queste serie, che con tutta probabilità troveranno nuova collocazione sulla piattaforma di streaming Hulu (e quindi per noi nel pacchetto Star/Disney+, eventualmente).

Al momento però non sappiamo ancora nulla di certo, ma vi terremo aggiornati.