Marty Supreme: caos e risse al pop up shop per il lancio del film con Timothée Chalamet

Un pop up shop aperto in occasione dell'arrivo nelle sale di Marty Supreme, il nuovo film con star Timothée Chalamet, ha scatenato il caos a Londra.

Alcuni video condivisi nella giornata di ieri mostrano i problemi causati dalla folla che si è radunata all'esterno di un punto vendita situato vicino alla stazione di Holborn.

Il caos a Londra

Secondo quanto riportano i quotidiani britannici, alcune persone sono rimaste in fila per ben 17 ore nella speranza di aggiudicarsi gli oggetti e i capi realizzati in edizione limitata.

Tanti fan di Timothée Chalamet, tuttavia, hanno ribadito che la maggior parte dei presenti era lì solo nella speranza di compiere un acquisto e rivendere online a un prezzo di molto superiore a quello originale.

L'oggetto più ambito era una giacca da 250 sterline brandizzata Marty Supreme (progetto accolto in modo molto positivo su Rotten Tomatoes) con la scritta 'England' sulla schiena, realizzata dalla casa di moda Nahmias, già in vendita su eBay e altri siti a oltre 1200 sterline.

Nei video condivisi online si vedono numerosi uomini che spingono contro le barriere protettive, litigi e tensioni con la sicurezza.

L'apparizione di Chalamet alle 2 di pomeriggio ha causato ulteriori problemi e sembra sia stato necessario creare una fila solo per donne, ragazze e persone disabili perché quella principale era stata considerata pericolosa e non sicura per tutti.

Cosa racconta il film

Marty Supreme, diretto da Josh Safdie, è ambientato negli anni '50 e mostra Timothée Chalamet nel ruolo di Marty Mauser, un giovane che insegue il suo sogno di diventare un campione di ping pong.

La storia portata sul grande schermo si ispira a quella vera di Marty Reisman, vincitore del titolo mondiale per cinque volte.

Nel cast ci sono anche Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Tyler Okonma (ovvero Tyler, the Creator), Penn Jillette, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, e Abel Ferrara.

Safdie ha diretto il film, oltre ad aver scritto la sceneggiatura insieme a Ronald Bronstein, e aver fatto parte del team della produzione in collaborazione con Eli Bush, Anthony Katagas, Chalamet, e A24.