Gwyneth Paltrow, gaffe con Timothée Chalamet sul set di Marty Supreme: “Pensavo avesse le cicatrici"

L'attrice e star premio Oscar ha svelato una sua figuraccia durante la lavorazione del film diretto da Josh Safdie e interpretato dal protagonista di Dune.

Gwyneth Paltrow ha raccontato un bizzarro aneddoto vissuto sul set di Marty Supreme, il nuovo film in cui recita al fianco della star di Dune Timothée Chalamet.

Un gesto di gentilezza di Gwyneth Paltrow si è ritorto contro di lei, come ha raccontato l'attrice nel corso di un'intervista in cui ha spiegato di aver dato un consiglio errato al collega.

L'aneddoto di Gwyneth Paltrow

"In Marty Supreme, Timothée ha dei segni da acne, e gli hanno reso gli occhi più piccoli con lenti a contatto e occhiali" ha spiegato nel podcast The Run-Through with Vogue "Nella vita reale, ha una pelle bellissima. Ha fatto un commento, e io gli ho detto: 'Oh, potresti fare del micro-needling per questo.' E lui: 'È trucco.' E io: 'Oh, m-'"

Timothée Chalamet in una scena di Marty Supreme

Una gaffe sul set che Paltrow non si aspettava: "Il trucco era così ben fatto che pensavo avesse delle piccole cicatrici da acne. Comunque, penso che sarebbe interessante un giorno fare qualcosa del genere".

La nuova avventura sullo schermo di Gwyneth Paltrow

Nel prossimo film diretto da Josh Safdie, l'attrice interpreta un personaggio che ricalca in qualche modo altri ruoli dell'attrice in passato; Kay Stone è una ricca socialite nonché star del cinema in declino che crea un'improbabile connessione con la star del ping-pong interpretata da Chalamet.

Marty Supreme è il primo film diretto in solitaria da Josh Safdie, da quando lui e il fratello Benny Safdie hanno deciso di prendersi una pausa dal lavoro in coppia dietro la macchina da presa. Il film è descritto come la storia di un giovane con un sogno che nessuno rispetta, che finisce in un viaggio andata e ritorno dall'inferno nel perseguire la sua grandezza. Nel cast del film sono presenti anche Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler, the Creator, Abel Ferrara e Fran Drescher, oltre ai due protagonisti, la premio Oscar Gwyneth Paltrow (Shakespeare in Love) e la star di Dune e Wonka Timothée Chalamet.