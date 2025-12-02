Marty Supreme, l'ultimo film di Timothée Chalamet promosso o bocciato? Ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

A un anno dall'uscita di A Complete Unknown, Timothée Chalamet sta per tornare nelle sale di tutto il mondo con la sua ultima fatica, Marty Supreme, che vede alla regia Josh Safdie per la prima volta in solitaria dopo i film realizzati col fratello Benny.

La pellicola ha debuttato con un punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes, il noto aggregatore di recensioni: su un totale di 53 valutazioni finora, Marty Supreme ha una valutazione complessiva del 98%.

Il film approderà nelle sale americane il giorno di Natale, mentre in Italia bisognerà attendere un po' di più, dato che l'uscita è stata fissata per il 22 gennaio 2026, quindi in un periodo post-festività natalizie e più in odore di stagione dei premi.

Marty Supreme: Timothée Chalamet in una scena

Cosa dicono le prime recensioni di Marty Supreme?

La stragrande maggioranza delle recensioni della critica su Rotten Tomatoes ha elogiato la pellicola. Brian Tallerico di RogerEbert.com ha lodato il film, dicendo: "Marty Supreme è la storia di un ragazzo oppresso dall'idea di quanto dovrebbe essere grande. Che cosa tipicamente americana".

Matt Hambridge di FandomWire ha scritto che il film è "estremamente divertente e piacevole, ma non esita ad approfondire temi e questioni più complessi. Comunque lo si guardi, Marty Supreme è qualcosa di speciale". Michael Calabro di IGN Movies ha scritto: "Questo film consolida Josh Safdie come uno dei registi più unici ed entusiasmanti che lavorano attualmente a Hollywood. E Marty Supreme è senza dubbio uno dei migliori film dell'anno".

Delle oltre 50 recensioni pubblicate finora su Rotten Tomatoes, solo una ha valutato il film come "marcio". Stephanie Zacharek di Time ha scritto: "La performance di Timothée Chalamet è piatta come una pallina da ping-pong è rotonda, e altrettanto vuota, un suono vuoto che rimbalza ovunque e da nessuna parte nel film entropico che la circonda".

Marty Supreme: Timothée Chalamet in un'immagine

Di cosa parla il nuovo film con Timothée Chalamet

La pellicola racconta la storia di Marty Mauser, un giovane ambizioso di New York negli anni '50 che sogna di diventare una leggenda del ping-pong, nonostante non abbia esperienza, lavori in un negozio di scarpe e faccia fatica a essere preso sul serio. Spinto da un'ambizione sfrenata, Marty non si accontenta: gira il sottobosco delle sale da gioco, corre dietro a sogni di gloria e finisce coinvolto in relazioni tumultuose, inganni, speranze e fallimenti.

Il film racconta l'ascesa (e il caos) di un talento autodistruttivo, disposto a tutto per la fama, in un mondo che non lo capisce, tra match iper-coreografici, tensioni morali e una New York fumosa e selvaggia. Marty Supreme è liberamente ispirato alla vita del giocatore di ping pong americano Marty Reisman, vincitore di numerosi campionati di ping pong negli anni '40 e '50.