Martin Scorsese loda Una battaglia dopo l'altra: "Film affascinante, realizzato in modo straordinario"

Finalmente tra pochi giorni il pubblico italiano avrà la possibilità di godere della visione di Una battaglia dopo l'altra, nuovo film di Paul Thomas Anderson su cui, negli ultimi mesi, si è concentrata la curiosità dei cinefili.
Nel frattempo la pellicola interpretata dalla star Leonardo DiCaprio, che arriverà nelle sale italiane il 25 settembre, è stata promossa da uno dei maestri della Settima Arte, Martin Scorsese in persona.
Chiamato a moderare una conversazione pubblica con Paul Thomas Anderson, Scorsese ha aperto la serata elogiando il film definendolo "affascinante e straordinariamente realizzato, con interpretazioni fantastiche".
Scorsese ha anche affrontato i tempi del film, definendoli "attualissimi" e, come molti altri, ha sottolineato l'urgenza con cui affronta la polarizzazione politica e ideologica, come spieghiamo anche nella nostra recensione di Una battaglia dopo l'altra.
Il nuovo film di Paul Thomas Anderson è un capolavoro?
Dopo le perplessità iniziali di Warner Bros. legate alle proiezioni test, la critica sembra aver promosso Una battaglia dopo l'altra parlando addirittura di "capolavoro".
Liberamente ispirato a Vineland, quarto romanzo di Thomas Pynchon, il film vede Leonardo DiCaprio nei panni di un rivoluzionario in declino costretto ad accorrere in soccorso della figlia adolescente quando un vecchio nemico riemerge dal passato. Il cast include Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e l'esordiente Chase Infiniti.
Piacerà Leonardo DiCaprio in versione grande Lebowski (modello da lui dichiarato)? Lo scopriremo a partire dal 25 settembre, quando il film approderà nei cinema italiani per poi lanciare la corsa agli Oscar.
Peer il momento, Deadline si è sbilanciato nelle previsioni sugli incassi anticipando per la scommessa da 150 milioni di dollari - si parla del film più costoso mai realizzato finora da Paul Thomas Anderson - un debutto da 20 milioni. Visto che del film si parla da parecchio tempo c'è chi si augura che questo tam tam mediatico e la presenza di una star di primo piano come DiCaprio aiutino il film a stimolare l'interesse del grande pubblico. Ma questo lo scopriremo nelle prossime ore.