Martin Scorsese girerà un documentario sul frontman dei New York Dolls David Johansen

Martin Scorsese si prepara a dirigere un documentario sulla storica band dei New York Dolls incentrato sul frontman David Johansen. Per la prima volta la storia di Johansen, pioniere del glam-punk, sarà raccontata sullo schermo grazie a Showtime.

Martin Scorsese co-digigerà il documentario con David Tedeschi e collaborerà con la produttrice Margaret Bodd e con la direttrice della fotografia Ellen Kuras. Scorsese e il suo team hanno già girato alcune sequenze di Johansen che si esibisce live presso il Café Carlyle di New York a inizio mentre, tra una canzone e l'altra, racconta storie sulla sua carriera. Ecco il commento di Scorsese:

"Conosco David Johansen da decenni, e la sua musica è stata una pietra miliare fin da quando ho cominciato ad ascoltare i Dolls mentre stavo girando Mean Streets. La musica di David cattura l'energia e la vivacità di New York City. Seguo spesso le sue esibizioni e negli anni ho apprezzato la profondità della sua ispirazione. Dopo aver visto il suo ultimo show al Café Carlyle l'anno scorso, ho capito di doverlo riprendere perché vedere l'evoluzione della sua vita e del suo talento musicale in un ambiente così intimo è un'esperienza straordinaria. Per me, lo show ha catturato la vera potenza emotiva di un'esperienza musicale live."