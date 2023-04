Martin Scorse vuole salvare lo storico cinema parigino La Clef: "Ogni cinema ha la sua importanza"

Martin Scorsese è sempre stato un grande sostenitore dell'importanza della sala e in questi giorni ha voluto esprimere il suo totale supporto nei confronti dello storico La Clef, cinema parigino con oltre 50 anni alle spalle e che più volte ha rischiato la chiusura. La battaglia degli attivisti per salvarlo ha catturato anche l'attenzione di personalità come Céline Sciamma, Mathieu Amalric, Léos Carax e Agnès Jaoui.

Salviamo il cinema!

Martin Scorsese ha scritto una lettera aperta, pubblicata sul sito del magazine francese Libération in cui si legge: "La Clef deve rimanere un cinema. Perché dovremmo preoccuparci se uno dei tanti cinema dovesse scomparire? Perché è importante. Ogni cinema ha la sua importanza perché contiene tutte le tracce di quelle persone che si sono riunite per guardare un film. Un classico di Souleymane Cissé, un muto di Lubitsch, l'ultimo film di Paul Thomas Anderson o Alice Rohrwacher, e i numerosissimi film e titoli che ogni volta vengono messi in programmazione".

Il regista ha poi aggiunto: "Basti pensare a tutte quelle riunioni di cinefili, seduti sotto la luce del fascio di luce del proiettore. E la storia de La Clef deve essere custodita ancora più preziosamente perché è stata effettivamente riportata in vita da persone che si sono riunite per amore del cinema e della libertà che ne deriva".

Il futuro di La Clef è in dubbio dal 2015 a causa dei piani di vendita dell'edificio in cui è ospitato da parte del gruppo bancario Caisse d'Epargne. Definito l'unico cinema comunitario sopravvissuto nella capitale francese, il teatro si trova nel quinto arrondissement della Rive Gauche di Parigi, un tempo associato all'attivismo studentesco e al fermento intellettuale e politico.

Killers of the Flower Moon, per Leonardo DiCaprio "abbiamo lavorato a un capolavoro"

Il prossimo film di Martin Scorsese

Nel frattempo c'è grande attesa per Killers of the Flower Moon, la nuova opera di Martin Scorsese che sarà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023 a maggio. Il film vede Leonardo DiCaprio nei panni del ranchero Ernest Burkhart, il quale scopre che la sua connessione con gli omicidi è più stretta di quanto si aspettasse.