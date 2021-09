Martin Eden, Luca Marinelli: "Napoli è qualcosa di fantastico, anche se non l'ho capita fino in fondo"

Luca Marinelli ha dichiarato di essersi innamorato di Napoli durante le riprese di Martin Eden, ammettendo però di 'non averla capita fino in fondo'.

Dopo la fine delle riprese di Martin Eden, la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Jack London, Luca Marinelli ha parlato di Napoli e di come, grazie alla regia di Pietro Marcello, abbia avuto modo di conoscere meglio la città campana e di innamorarsene profondamente.

Martin Eden: Luca Marinelli in una scena

L'attore italiano, che per la sua interpretazione nel film ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, ha dichiarato: "Non avevo mai vissuto tutto questo tempo a Napoli; e non l'avevo mai conosciuta così tanto. Non sono ancora riuscito a capirla fino in fondo; non completamente. Napoli è un posto a parte. Sono arrivato ad amarla. Napoli è un popolo intero."

"Qualcosa di fantastico. È un luogo con una grandissima identità. Un'identità molto forte. Pensi alla lingua: non è un dialetto, è una lingua. E poi incontri persone che ti fanno rendere conto di quanto sia bello essere napoletano: quanto sia accogliente, quanto sia affascinante, quanto sia profondo. Napoli, per me, è stata una grandissima scoperta." Ha concluso Marinelli.

Martin Eden: una scena con Luca Marinelli

Martin Eden è stato inserito dai critici cinematografici del New York Times, Manohla Dargis e A.O. Scott, nelle rispettive liste dei dieci migliori film dell'anno, mentre Sight & Sound, prestigiosa rivista di cinema pubblicata dal British Film Institute, lo ha inserito nella sua classifica dei venti migliori film del 2019.