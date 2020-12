Barack Obama: i suoi film e serie tv preferiti del 2020, da Martin Eden a The Boys

Barack Obama ha rivelato i titoli dei film e serie tv preferiti del 2020 e nella lista c'è anche il lungometraggio italiano Martin Eden.

L'ex presidente degli Stati Uniti, ormai da tempo, svela a dicembre quali sono stati i progetti per il piccolo e grande schermo che ha visto in famiglia e lo hanno colpito in modo positivo.

Su Twitter Barack Obama ha scritto: "Come tutti gli altri, anche noi siamo rimasti fermi a casa in questa annata. E con lo streaming che ha sfocato ancora di più i confini tra film per le sale e progetti televisivi, ho esteso la lista per includere la narrazione visiva che ho apprezzato in questi 12 mesi, a prescindere dal formato".

Tra i lungometraggi inseriti nella lista ci sono Ma Rainey's Black Bottom, Nomadland, Soul, Mank, Martin Eden e il documentario che ha prodotto, Crip Camp.

Tra le serie televisive, invece, ci sono The Boys, The Good Lord Bird con star Ethan Hawke, la docu-serie The Last Dance e la comedy The Good Place, senza dimenticare il successo La regina degli scacchi.

FILM

Ma Rainey's Black Bottom

Beanpole

Bacurau

Nomadland

Soul

Lovers Rock

Collective

Mank

Martin Eden

Let Him Go

Time

Boys State

Selah And The Spades

Crip Camp

SERIE TV

Better Call Saul

The Queen's Gambit

I May Destroy You

The Boys

The Good Lord Bird

Devs

The Last Dance

Mrs. America

The Good Place

City So Real