Mark Wahlberg si scusa coi colleghi per il comportamento sul set di Flight Risk: "Risucchiato dal personaggio"

Mark Wahlberg ha rivelato di essersi scusato con i suoi colleghi di Flight Risk per essersi "chiuso" nel suo personaggio sul set. Wahlberg ha condiviso lo schema con Michelle Dockery e Topher Grace in questo thriller al cardiopalma diretto da Mel Gibson.

L'azione di Flight Risk si svolge quando l'U.S. Marshal Madelyn Harris (Michelle Dockery) accompagna un contabile della mafia, Winston (Topher Grace), su un volo per testimoniare contro i suoi ex datori di lavoro. Harris è costretta a proteggere Winston quando scopre che il pilota (Mark Wahlberg) è in realtà un assassino pagato per eliminare il contabile.

Parlando con People, Wahlberg ha ammesso di essersi alienato alcuni dei suoi colleghi rimanendo nel personaggio tra una scena e l'altra sul set di Flight Risk. "Sono rimasto bloccato nella parte per tutto il tempo. Quindi, se non stavamo girando, me ne stavo in un angolo da solo o tornavo nel mio piccolo camerino e me ne stavo seduto lì", ha ricordato Wahlberg.

Wahlberg si è discostato dal suo approccio abituale soprattutto perché per la prima volta dopo decenni ha interpretato un cattivo sul grande schermo. "Ero il tipo che se la prendeva continuamente con i personaggi, che li punzecchiava e li incalzava, sapete, dal retro dell'aereo per tutto il tempo", ha detto.

"Mi sono scusato alla fine perché non sono stato molto socievole lontano dalla macchina da presa o quando non stavamo girando, ma mi ero chiuso in quello spazio mentale. Abbiamo girato solo 22 giorni, quindi non sono stati quattro o cinque mesi di riprese estenuanti. Abbiamo girato molto velocemente".

Flight Risk, che non ha ancora una data d'uscita in Italia, ha dato a Wahlberg la possibilità di interpretare un personaggio apertamente antagonista, come "Shining con Jack Nicholson, Nel centro del mirino con John Malkovich e Cape Fear con Robert] De Niro". L'attore ha poi proseguito: "Quelli sono i tipi di personaggi che ho sempre amato e verso cui ho gravitato, e non lo facevo da così tanto tempo. Non so, mi sono venute in mente tutte queste idee su come avrei potuto interpretare quel particolare ruolo".