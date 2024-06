Flight Risk: Mark Wahlberg calvo e psicopatico nel trailer del film di Mel Gibson

Otto anni dopo La battaglia di Hacksaw Ridge, Mel Gibson sta per tornare in sala con la sua ultima fatica da regista, Flight Risk, di cui vediamo oggi le prime immagini che ritraggono il protagonista Mark Wahlberg con un look da psicopatico.

Tutto quello che sapevamo sul film era la descrizione di un filmato mostrato al CinemaCon di Las Vegas, ma adesso Lionsgate ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della pellicola, la cui uscita nelle sale americane è prevista per il prossimo ottobre.

La sceneggiatura di Jared Rosenberg è stata votata nella "Black List" dell'anno delle sceneggiature non prodotte più promettenti di Hollywood.

Cosa racconta Flight Risk?

In questo thriller ad alta tensione, Wahlberg interpreta un pilota che trasporta un maresciallo dell'aeronautica (Michelle Dockery) che accompagna un fuggitivo (Topher Grace) al processo. Mentre attraversano la natura selvaggia dell'Alaska, la tensione sale e la fiducia tra loro viene messa a dura prova, poiché non tutti i passeggeri sono quello che sembrano.

Flight Risk: Mark Wahlberg calvo e psicotico nel trailer del nuovo film di Mel Gibson mostrato al CinemaCon

Gibson, come regista, non si è mai tirato indietro per quel che riguarda le scene di violenza e gore: La passione di Cristo, Braveheart - cuore impavido, Hacksaw Ridge e Apocalypto, sono quattro film estremamente violenti. Che piaccia o no, Gibson ha dimostrato di essere un ottimo regista negli ultimi tre decenni. Ha persino vinto l'Oscar come miglior regista per Braveheart del 1995.

Questa sua ultima fatica de butterà nelle sale americane il 18 ottobre 2024, mentre non ha ancora una data d'uscita in Italia.