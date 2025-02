Dog Man: il film d'animazione DreamWorks primo al box office USA, segue l'horror Companion

Debutto da 36 milioni per la nuova pellicola animata DreamWorks, l'horror Companion, con Jack Quaid, è l'altra new entry del botteghino americano.

Il cane è il migliore amico dell'uomo... anche al cinema. Dopo aver debuttato nelle sale americane la scorsa settimana, la nuova fatica animata targata DreamWorks Animation, Dog Man, ha conquistato la prima posizione con un incasso di 36 milioni tondi tondi raccolti in 3.885 sale e segnando una media per sala di 9.266 dollari. Adattamento cinematografico del fenomeno letterario di Dav Pilkey, bestseller del New York Times, lo scatenato film d'animazione racconta le gesta di Dog Man, super poliziotto nato dall'unione tra un fedele cane poliziotto e il suo padrone umano, fusi insieme da uno strampalato intervento chirurgico dopo essere rimasti grave mente feriti. Dog Man ha giurato di proteggere e servire, ma anche di sedersi, rotolare e recuperare palline.

Lo sguardo killer di Sophie Thatcher

Al secondo posto troviamo un altro debutto, si tratta della commedia horror Companion, targata Warner Bros. e New Line. La pellicola diretta da Drew Hancock e interpretata dalla star di The Boys Jack Quaid e da Sophie Thatcher racconta la vacanza sul lago di un gruppo di amici finita veramente male a causa di una "discutibile" presenza femminile. Qui la nostra recensione di Companion, che apre con 9,5 milioni di incasso da 3.285 sale e segna una media per sala di 2.891 dollari.

Companion, Jack Quaid affascinato dall'atmosfera unica del film: "Non so a quale genere appartenga"

Si consolidano gli incassi

Perde una posizione Mufasa: Il Re Leone, in classifica da ben 7 settimane. Il poetico prequel de Il Re Leone firmato da Barry Jenkins incassa altri 6,1 milioni che portano il film a un totale domestico di 229,5 milioni. A livello globale, Mufasa vola a 653 milioni e consolida il successo della pellicola targata Disney.

Dopo l'exploit iniziale, la scatenata commedia con Keke Palmer One of Them Days perde ancora una posizione ed è ora quarta con 6 milioni di incasso e un totale di 34,4 milioni. Risultato sorprendente per la pellicola targata Sony Pictures, prodotta da Issa Rae e scritta da Syreeta Singleton, vero outsider del botteghino. Al centro della storia due amiche e coinquiline coinvolte in una scatenata buddy comedy al femminile mentre cercano i soldi per pagare l'affitto e non restare in mezzo a una strada dopo che il fidanzato di una delle due ha sprecato i soldi del mese.

Flight Risk: Mark Wahlberg calvo in una scena dell'action

In discesa l'ex numero uno dello scorso weekend, Flight Risk, action thriller Diretto da Mel Gibson e interpretato da Mark Wahlberg. Altri 5,6 milioni portano il film a un incasso totale di 20 milioni dopo essere stata la seconda uscita consecutiva della Lionsgate dopo Nella Tana Dei Lupi 2: Pantera a debuttare in prima posizione approfittando del panorama desolato di uscite di gennaio, il tutto nonostante le feroci stroncature della critica americana.