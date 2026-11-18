Dopo il confronto acceso a Ballando con le Stelle, la conduttrice spiega perché le polemiche fanno parte del programma. L'ex giurata, invece, difende Barbara D'Urso e commenta il comportamento di Mariotto.

Il caso Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso continua a far discutere dopo la puntata del 14 novembre di Ballando con le Stelle. A intervenire sulla vicenda sono state Milly Carlucci, che ha commentato le tensioni scoppiate in diretta, e Selvaggia Lucarelli, che ha espresso il proprio punto di vista sullo scontro, prendendo posizione a favore della conduttrice.

Nel frattempo, Barbara D'Urso ha fatto sapere, nel corso di un'intervista al TG 1, che sabato tornerà regolarmente al suo posto in giuria nel programma di Rai 1. Ma cosa ne pensa Milly Carlucci di quanto accaduto? E qual è il punto di vista di Selvaggia Lucarelli, che fino alla scorsa edizione è stata una delle protagoniste della giuria dello show?

Milly Carlucci commenta lo scontro tra Mariotto e Barbara D'Urso

Dopo averlo fatto in un video condiviso sui social, taggiunta dal settimanale Chi, Milly Carlucci ha commentato i temi più discussi dell'attualità televisiva, soffermandosi anche sulle dinamiche che caratterizzano Ballando con le Stelle.

La conduttrice ha spiegato che confronti accesi e momenti di tensione fanno parte della natura stessa del programma. La giuria, infatti, è libera di esprimere le proprie opinioni, così come i concorrenti possono rispondere e manifestare il proprio dissenso.

"Non posso parlare di tutta la televisione ma noi ci muoviamo su due piani: da una parte c'è una grande confezione dello spettacolo, che è tradizionalmente il lavoro televisivo che accompagna la creatività dei nostri concorrenti; dall'altra parte c'è l'osservazione della verità, perché siamo uno spettacolo non 'pastorizzato', non filtrato da auricolari. Da noi la giuria è libera di dire quello che pensa e i concorrenti sono liberi di dire quello che pensano. Alle volte succede che si accenda una polemica esattamente come si sarebbe accesa in un salotto, in una cena, al bar, perché siamo italiani".

Milly ha poi fatto riferimento direttamente ai due protagonisti della discussione, sottolineando come il temperamento e le diverse personalità possano contribuire ad accendere gli animi in studio. "Beh, Mariotto è italo-venezuelano, ma anche Barbara, che è napoletana, si è riscaldata. Fa parte del nostro Dna la voglia di dividerci sulle cose, motivo per cui ci sono sempre pareri contrastanti su tutto, anche nel nostro programma. Siamo in grado di essere tranquilli e irrazionali".

Guillermo Mariotto

Selvaggia Lucarelli difende Barbara D'Urso, ma non risparmia le critiche

Decisamente più articolato il commento di Selvaggia Lucarelli, oggi opinionista del Grande Fratello Vip ed ex componente della giuria di Ballando con le Stelle. La giornalista ha preso posizione a favore di Barbara D'Urso, pur riconoscendo a Mariotto una personalità fuori dagli schemi e un modo di esprimersi spesso imprevedibile.

"Mariotto deve rendersi conto di cosa ha detto. Io in questo momento sono dalla parte di Barbara D'Urso, sono con Barbara e lo dico pubblicamente. Mariotto è una scheggia impazzita, è un bug del sistema, questa è la sua forza e la sua debolezza".

Lucarelli ha poi provato a interpretare il gesto del profumo, protagonista di uno dei momenti più discussi della puntata. Secondo la sua lettura, l'atteggiamento dello stilista potrebbe avere avuto un significato provocatorio e teatrale, ma sarebbe stato comprensibilmente percepito in maniera diversa da chi lo ha subito.

"Il gesto di spruzzare il profumo lo possiamo leggere in due modi: per chi lo subisce può sembrare irrispettoso ma, vista da fuori, da un punto di vista teatrale, è esilarante perché lui, secondo me, intendeva dire che c'era 'puzza' di vecchia tv".

Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

La giornalista ha anche ricordato il precedente scontro personale con Mariotto, quando i due si trovavano entrambi nella giuria del programma. In quell'occasione lo stilista le aveva rivolto un'espressione particolarmente pesante: "Sei una scimmia urlatrice che lancia escrementi in uno studio".

Un episodio che, come ha ammesso la stessa Lucarelli, l'aveva profondamente offesa, ma che oggi riesce a rileggere con una prospettiva diversa: "È stato un cafone, ma è sempre geniale nel dire le cose".

Nonostante la solidarietà espressa a Barbara D'Urso, Selvaggia non ha risparmiato nemmeno alla conduttrice alcune critiche. Secondo la sua opinione, infatti, anche Barbara avrebbe contribuito ad alimentare la tensione, provocando Mariotto prima del gesto del profumo: "se provochi Mariotto non ti puoi aspettare la reazione di Zazzaroni".

Lucarelli ha infine giudicato eccessiva la richiesta di Barbara di allontanare Mariotto dallo studio durante la diretta, sottolineando come la D'Urso non avrebbe dovuto rivolgersi a Milly Carlucci "come se fosse lei la conduttrice".