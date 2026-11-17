Le polemiche nate a Ballando con le Stelle dopo lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso continuano a far discutere anche fuori dallo studio. A intervenire è stato Ivan Zazzaroni, che con un post sui social ha risposto sia a Selvaggia Lucarelli, che lo aveva descritto come uno tutto 'Peace and Love', sia a Mariotto, che lo aveva definito un 'finto prete'. Il giornalista ha rivendicato il proprio carattere, spiegando perché nel programma di Rai 1 considera fondamentale fare squadra. Non sono mancate, però, le frecciate ai due colleghi e un successivo scambio di battute con Lucarelli.

Ivan Zazzaroni risponde a Selvaggia Lucarelli e lancia una frecciatina a Mariotto

Attraverso un lungo post, il giornalista sportivo ha voluto chiarire il proprio atteggiamento all'interno della giuria, ricordando anche la battuta di Mariotto sulla sua presunta bonarietà.

"Dal momento che il ruolo di chierichetto dei Santissimi Angeli Custodi di Bologna l'abbandonai a nove anni per intraprendere strade molto distanti e che nel lavoro, quello vero, sono tutt'altro che accomodante, al punto da essere considerato estremamente divisivo e polemico, preciso che a Ballando con le Stelle vado da 19 anni per divertirmi - e per tutte le belle cose che mi ha dato e sta ancora dando - con un unico obiettivo: fare squadra in giuria e non solo. L'individualismo lo conservo per altri ambiti, professionali e personali con un unico obiettivo: fare squadra in giuria e non solo", ha scritto Zazzaroni.

Il giudice ha poi ribadito il proprio affetto nei confronti di entrambi, pur non risparmiando una stoccata a Mariotto: "Lo preciso conservando lo stesso affetto sia per Selvaggia, che ben conosce la mia suscettibilità, sia per Gulli che ogni tanto dovrebbe ricordarsi di non essere un lupo solitario, ma di appartenere al branco del sabato sera di Rai1". Una precisazione che Zazzaroni ha voluto chiudere ridimensionando la vicenda: "È solo una precisazione ed è solo televisione".

Anche Milly Carlucci era intervenuta dopo le tensioni in giuria

Delle recenti polemiche aveva parlato anche Milly Carlucci, che attraverso un video social aveva ribadito il sostegno della produzione sia a Mariotto sia a Barbara D'Urso. La conduttrice aveva richiamato il concetto di famiglia, sottolineando l'affetto e la stima nei confronti di tutti i componenti del programma: "Vogliamo bene a tutti e due". Un messaggio volto a ricomporre le tensioni e a ricordare che, nonostante i contrasti, la giuria e i protagonisti di Ballando con le Stelle fanno parte della stessa squadra.