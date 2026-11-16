Un Posto al Sole, anticipazioni 17 novembre: Renato prende una decisione, una festa d'addio alla Terrazza

Alberto Palladini è il terzo incomodo nella trattativa per la vendita dell'appartamento di Renato, che Silvia e Michele speravano di poter acquistare: l'affacciarsi dell'avvocato però, ha dato un duro colpo alla loro speranza.

Nell' episodio di martedì 17 novembre di Un Posto al Sole troveremo la coppia sempre più in ansia, nel tentativo di risolvere questa difficile situazione. Nel frattempo, anche Renato si trova in mezzo a due fuochi, con il compito di prendere una decisione che, in entrambi i casi, gli costerà dei sensi di colpa.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della storica soap, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Renato

L'offerta di Alberto mette in difficoltà Renato e aumenta l'ansia di Silvia e Michele, sempre più preoccupati di dover lasciare quella che, dopo anni, hanno sempre considerato casa loro. Intanto, gli abitanti della Terrazza si preparano alla divisione dello storico appartamento di Palazzo Palladini, mentre Guido, di fronte al rifiuto di Troncone di firmare i documenti per l'adozione di Diablo, cerca una soluzione alternativa.

Anticipazioni 17 novembre: Renato prende una decisione, una festa d'addio alla Terrazza

Alberto

La possibile offerta di acquisto di Alberto mette ancora più in difficoltà Silvia e Michele, decisi a trovare una soluzione per non perdere la casa. Anche Renato si ritroverà in balia dei dubbi: stretto tra le richieste delle due parti infatti, l'uomo non potrà più temporeggiare e dovrà prendere una decisione definitiva che, com'è facile immaginare, lo metterà in crisi.

Intanto, dopo una festa d'addio a un luogo che ha custodito tanti ricordi felici, prenderanno il via i lavori per dividere la Terrazza, da cui verranno ricavati due spazi: uno per Giulia e Luca e uno per Nunzio e Rossella di trasferirsi. A casa di Guido e Mariella invece, la convivenza con il cane diventerà insostenibile per il Del Bue, che arriverà a imporre un ultimatum a Mariella.