Massimo Giletti torna con una puntata dedicata al caso Alberto Stasi e alle novità sulla possibile revisione della condanna. In scaletta l'inchiesta Hydra, il caro affitti universitario e i fondi PNRR per il verde urbano.

Torna Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti, in onda stasera, lunedì 16 novembre, su Rai 3. Al centro della puntata il delitto di Garlasco e la posizione di Alberto Stasi, con un approfondimento sulle scarpe indossate la mattina dell'omicidio. Spazio anche all'inchiesta Hydra, alle alleanze tra le mafie in Lombardia e all'emergenza caro affitti che coinvolge gli studenti universitari. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Lo Stato delle Cose, le anticipazioni: giovani, caro affitti e fondi PNRR

La puntata si aprirà con l'intervento di Michele Santoro, che si soffermerà sugli scenari della politica italiana e internazionale. Successivamente, si volterà pagina per un nuovo capitolo dell'inchiesta su Hydra, il sistema criminale che vedrebbe collaborare tre organizzazioni mafiose: Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, unite per spartirsi il territorio e gli affari in Lombardia.

Per approfondire la vicenda, sarà trasmessa un'intervista esclusiva a Giacomo Cristello, indicato come il braccio armato delle 'ndrine milanesi, che offrirà nuovi elementi sul mondo della criminalità organizzata.

Nel corso della serata proseguirà anche il racconto dedicato al mondo giovanile. Al centro del dibattito ci sarà il problema del caro affitti, diventato sempre più difficile da sostenere per gli studenti universitari. Sotto la lente anche le strutture realizzate attraverso fondi pubblici, nate con l'obiettivo di garantire alloggi a prezzi accessibili, ma che in diversi casi si trasformano in strutture ricettive di lusso. Una situazione che solleva una domanda: chi beneficia davvero degli investimenti destinati al diritto allo studio?

Un altro tema affrontato sarà quello ambientale, particolarmente sentito dalle nuove generazioni. L'attenzione si sposterà su Roma e sull'utilizzo dei fondi del PNRR destinati al verde pubblico e alla forestazione urbana. Come vengono impiegate queste risorse e quale sarà il volto delle città metropolitane del futuro?

In studio saranno presenti alcuni studenti universitari che nelle ultime settimane sono scesi in piazza per far sentire la propria voce. A confrontarsi sui diversi argomenti ci saranno anche la giornalista e scrittrice Francesca Barra e il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno.

Garlasco, il caso Alberto Stasi: riflettori sulle suole delle scarpe

Grande attenzione sarà riservata anche al delitto di Garlasco, con nuovi approfondimenti sulla posizione di Alberto Stasi. Sono ore importanti in vista della possibile presentazione della richiesta di revisione della condanna.

L'inchiesta di Lo Stato delle Cose si concentrerà su uno degli elementi centrali del procedimento giudiziario: le suole delle scarpe indossate da Alberto Stasi la mattina del delitto, sulle quali non furono rilevate tracce di sangue. Un dettaglio che tornerà al centro dell'analisi per ricostruire uno dei passaggi più discussi della vicenda.

A parlarne sarà Gennaro Cassese, all'epoca comandante dei carabinieri di Vigevano. Il confronto in studio vedrà inoltre la partecipazione dell'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, della consulente della difesa di Andrea Sempio, Marina Baldi, e del direttore di Gente, Umberto Brindani.