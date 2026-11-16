La diciannovesima puntata su Canale 5 si preannuncia ricca di colpi di scena tra televoto, una seconda eliminazione a sorpresa, lo scontro tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi e una prova speciale per Piera Meloni.

La corsa verso la finale entra sempre più nel vivo. Stasera, lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello Vip con la diciannovesima puntata. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La serata si preannuncia particolarmente movimentata, tra verdetti, confronti e nuove sorprese. Saranno infatti due i concorrenti costretti a lasciare la Casa: il primo verdetto arriverà dal televoto, mentre il secondo sarà decretato attraverso una votazione flash che verrà innescata da alcune scelte decisive.

Non mancheranno, inoltre, le discussioni tra i Vip e una sfida speciale che potrebbe regalare un momento davvero emozionante a Piera Meloni.

Federica Morello

Grande Fratello Vip, doppia eliminazione: chi dovrà lasciare la Casa?

Il primo verdetto della serata arriverà dal televoto attualmente in corso, che vede in nomination Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria. Uno dei quattro concorrenti dovrà abbandonare definitivamente il reality, interrompendo così la propria corsa verso la finale.

Ma non sarà l'unica uscita della puntata. Nel corso della serata, infatti, il pubblico assisterà a una seconda eliminazione a sorpresa, che passerà attraverso un televoto flash. Una serie di scelte all'interno della Casa potrebbe cambiare gli equilibri e mettere a rischio il percorso di altri concorrenti.

Valeria Marini contro Guendalina Tavassi: sfida a passi di danza

Nella Casa del Grande Fratello Vip basta poco per accendere una discussione e, ancora una volta, saranno Valeria Marini e Guendalina Tavassi a ritrovarsi l'una contro l'altra. La convivenza tra le due showgirl sembra diventare sempre più complicata, ma questa volta la rivalità si sposterà anche sul terreno del talento.

Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa.

Le concorrenti saranno infatti protagoniste di una speciale sfida di ballo. A sostenere Valeria Marini ci sarà una coreografa d'eccezione: Francesca Manzini, tornata nella Casa per preparare insieme alla showgirl un'esibizione sensuale.

L'obiettivo? Conquistare l'ambita suite. A contendersi la vittoria ci saranno anche Guendalina Tavassi e le altre due finaliste della prova, Marina La Rosa e Giulia Provvedi.

Federica Morello ancora al centro delle polemiche: tensioni con Megan e Piera

Non si placano le tensioni intorno a Federica Morello. Dopo la nomination ricevuta nella scorsa puntata, la concorrente continua a essere al centro delle critiche da parte di alcuni coinquilini. Anche Megan Ria e Piera Meloni avranno qualcosa da rimproverarle e, nel corso della serata, non mancheranno frecciatine e confronti. Il rapporto con Alessandro Roncaccia, invece, resta particolarmente freddo.

In questo clima di tensione, a prendere le difese di Federica sembra essere rimasto soltanto Andreas Müller. La nuova puntata potrebbe offrire l'occasione per un confronto chiarificatore, capace di fare finalmente luce sui rapporti tra i concorrenti.

Alessandro Roncaccia sarà il protagonista di una prova speciale: il concorrente dovrà affrontare una sfida con un obiettivo molto importante: permettere a Piera Meloni di riabbracciare sua madre Anna.

Televoto Grande Fratello Vip: le percentuali aggiornate

In attesa del verdetto ufficiale, queste sono le percentuali attualmente disponibili su Freeforum del televoto:

Andreas Müller: 44,03%

Federica Morello: 41,75%

Alessandro Varsi: 9,05%

Megan Ria: 5,21%

La sfida sembra quindi concentrarsi soprattutto tra Andreas Müller e Federica Morello, mentre Alessandro Varsi e Megan Ria risultano più distanti nelle preferenze del pubblico. Chi sarà il primo concorrente a dover abbandonare la Casa? E chi sarà coinvolto nella seconda eliminazione a sorpresa? L'appuntamento è per questa sera, lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, con una nuova puntata del Grande Fratello Vip.