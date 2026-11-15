Forbidden Fruit, anticipazioni trame dal 16 al 20 novembre: Yildiz e Asuman nei guai, Ender ritrova Kaya

Una settimana ricca di tensioni e nuove alleanze per i protagonisti della soap turca. Yildiz e Asuman dovranno recuperare una preziosa collana mentre Ender sarà sorpresa dal ritorno di Kaya a Istanbul.

Nuovi intrighi e colpi di scena attendono i fan di Forbidden Fruit. Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 novembre alle 14:10, Yildiz e Asuman dovranno affrontare le conseguenze della scomparsa di una preziosa collana, mentre Ender cercherà di ricucire il rapporto tra Hasan Ali e Çagatay. Intanto, il ritorno di Kaya a Istanbul la metterà profondamente in difficoltà.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Questa settimana Yildiz e Asuman dovranno fare i conti con la scomparsa di una preziosa collana appartenuta alla madre di Feride, mentre Hasan Ali cercherà di recuperare il rapporto con il figlio Çagatay dopo un inganno. Non mancheranno le strategie di Ender, pronta a muovere le sue pedine, e la vendetta di Sahika, che potrebbe cambiare nuovamente gli equilibri. Il ritorno di Kaya a Istanbul, inoltre, promette di risvegliare sentimenti mai sopiti. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit

Lunedì 16 novembre

La settimana si aprirà con Yildiz e Asuman alle prese con la scomparsa di una preziosa collana. Il gioiello, appartenuto alla madre di Feride, era stato preso in prestito dalla cassaforte, ma qualcosa andrà storto e Asuman finirà per perderlo.

Melisa Dogu: Asuman Yılmaz

Madre e figlia vivranno momenti di grande agitazione e cercheranno disperatamente di ritrovare la collana, facendo anche il possibile per nascondere l'accaduto. Nel frattempo, il gioiello verrà recuperato e consegnato al gioielliere che lo aveva realizzato.

Quest'ultimo deciderà di contattare Feride per informarla del ritrovamento. La donna, però, sorprenderà tutti con la sua decisione: anziché rivelare subito la notizia a Yildiz, preferirà mantenere il silenzio. Il suo obiettivo sarà impartire alla nuora una dura lezione.

Martedì 17 novembre

Nella puntata di martedì Hasan Ali cercherà di rimediare ai problemi negli affari del figlio Çagatay, mettendo a punto un nuovo piano. Intanto, Ender continuerà a fingere di frequentarlo, portando avanti la propria strategia.

Durante una cena di famiglia, Feride metterà sotto pressione Yildiz e Asuman, riportando al centro della discussione la questione della collana scomparsa. Le due donne capiranno di dover agire in fretta per evitare conseguenze ancora più pesanti.

Gülenay Kalkan interpreta Feride

Madre e figlia si rivolgeranno quindi al gioielliere Ziya per recuperare il prezioso oggetto. La scoperta, però, sarà tutt'altro che rassicurante: per riavere la collana dovranno pagare il suo intero valore. Yildiz e Asuman saranno così costrette a inventarsi un modo per trovare il denaro necessario, senza che Feride scopra quello che stanno facendo.

Mercoledì 18 novembre

Mercoledì Çagatay scoprirà l'inganno organizzato dal padre Hasan Ali e da Sedai. I due avevano preparato un falso incontro d'affari con presunti investitori coreani, che in realtà si riveleranno essere kazaki. Quando il giovane comprenderà di essere stato manipolato, affronterà duramente entrambi, mettendo seriamente in crisi il rapporto con il padre.

Nel frattempo, Yildiz e Asuman continueranno la loro disperata ricerca di denaro per recuperare la collana. Le due proveranno diverse soluzioni, tra prestiti, pegni e persino un'asta, ma la situazione diventerà sempre più complicata.

Durante questi tentativi finiranno anche per rompere un prezioso vaso appartenente a Feride, aggiungendo un nuovo problema a quelli già esistenti. Zehra deciderà di aiutare le amiche, seppure con una certa riluttanza.

La donna, dopo essersi riavvicinata a Caner ed Emir, assisterà inoltre alla rimozione forzata della propria automobile. Una giornata decisamente movimentata per tutti i protagonisti.

Giovedì 19 novembre

Nella puntata di giovedì Ender proverà a riavvicinare Hasan Ali e Çagatay, proponendosi di intervenire per ricucire il loro rapporto. La donna metterà a punto un piano per convincere il giovane che il tentativo di inganno non fosse realmente opera del padre.

Hasan Ali cercherà così di recuperare la fiducia del figlio e tenterà di riconciliarsi con lui. Grazie anche all'intervento di Ender e Yildiz, il suo tentativo sembrerà andare a buon fine: Çagatay finirà per perdonarlo.

Per ottenere una seconda possibilità, Hasan Ali farà una promessa importante, assicurando al figlio che non interferirà mai più nella sua vita.

Erdal Ozyagcilar interpreta Hasan Ali

Ma mentre questa vicenda sembra trovare una soluzione, un nuovo pericolo si profila all'orizzonte. Sahika inizierà infatti a preparare la propria vendetta nell'ambito della causa di divorzio, decisa a non lasciarsi mettere da parte.

Venerdì 20 novembre

La settimana si concluderà con nuovi sviluppi nella vicenda che coinvolge Ender, Hasan Ali e Sahika. Il piano organizzato da Ender e Hasan Ali per impedire a Sahika di ottenere un cospicuo assegno divorzile sembrerà rappresentare soltanto il primo passo di una nuova alleanza.

Sahika, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi. Ferita dall'inganno subito, deciderà di cercare un alleato inaspettato e chiederà aiuto al suo amato fratello.

Barış Kılıç interpreta Kaya Ekinci

Il suo ritorno a Istanbul sarà destinato a creare scompiglio: quando Kaya farà finalmente ritorno in città, Ender resterà profondamente turbata. La donna cercherà in tutti i modi di nascondere le proprie emozioni e di mantenere il controllo, ma rivedere l'ex marito farà riemergere sentimenti e ricordi che sembravano ormai appartenere al passato.

Il ritorno di Kaya potrebbe quindi aprire nuovi scenari sentimentali e riportare al centro della storia il complicato rapporto con Ender.