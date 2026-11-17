Simona Ventura torna a parlare di Barbara d'Urso e delle battute pronunciate durante Ballando con le Stelle. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, la conduttrice chiarisce il senso del suo 'gelosetta', respinge l'ipotesi di una rivalità personale e racconta come sta vivendo il ruolo di commentatrice a bordo pista nel programma di Milly Carlucci.

Simona Ventura chiarisce le battute su Barbara d'Urso

Simona Ventura da quest'anno gestisce un terzo del tesoretto da assegnare ai concorrenti del dancing show, trenta punti che possono contribuire a cambiare la classifica: "Fare la commentatrice a bordo campo è divertentissimo, ci sono la leggerezza e la felicità di un ruolo in cui sono completamente libera. Nessuno mi dice che cosa dire o pensare, non c'è un copione", ha raccontato Simona Ventura.

La conduttrice piemontese ha poi chiarito il significato delle sue battute, soffermandosi in particolare sull'ormai discusso "gelosetta" rivolto a Barbara d'Urso, riferito al rapporto tra Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Nessuna intenzione di alimentare una rivalità personale, almeno secondo la sua versione, ma soltanto la voglia di giocare con le dinamiche dello spettacolo.

"Dico quello che penso con grande serenità, le mie sono battute ironiche, io stessa sono autoironica e con tutti ho un buonissimo rapporto. Il 'gelosetta' a Barbara d'Urso? Era una battuta. Il 99% delle persone l'avrebbe presa con una risata. Io parlo a seconda di ciò che accade sulla pista da ballo, non sono ossessionata da Barbara d'Urso. Nella commedia di questo show ognuno si sceglie la parte che predilige", ha precisato.

Simona Ventura a Ballando con le Stelle

Nel corso dell'intervista, Simona Ventura ha raccontato anche il rapporto nato con Francesca Fialdini, sua compagna d'avventura a Ballando con le Stelle. Le due conduttrici hanno caratteri differenti, ma questo non ha impedito loro di trovare un'intesa e di avvicinarsi durante il programma.

"Siamo diverse, ognuna ha il proprio ambiente di riferimento, ma ci vogliamo bene nella diversità. Ci siamo conosciute da poco e ci siamo anche unite. Francesca è sicuramente più buona di me, io non mi tengo un cecio in bocca, però non sono mai sgarbata né violenta. È lo show, ragazzi! Io ho 85 programmi e 40 anni di carriera alle spalle. Non vedo l'ora di dire quello che penso ai giurati", ha dichiarato Ventura.

Parole che restituiscono il clima con cui la conduttrice sta affrontando questa esperienza televisiva: senza rinunciare alla propria schiettezza, ma rivendicando sempre il carattere ironico dei suoi interventi.

Tra gli altri protagonisti di Ballando con le Stelle di cui ha parlato, Simona Ventura ha riservato parole particolarmente affettuose a Ornella Muti. La conduttrice ha descritto l'attrice come una persona carismatica e straordinaria, sottolineandone anche il lato più fragile.

"Una persona pazzesca, la trovo straordinaria, carismatica, è una delle attrici più famose all'estero eppure è fragile. Mi sento molto protettiva verso di lei", ha raccontato. Un breve passaggio anche sul caso Pierluigi Diaco-Alberto Ravagnani, sul quale Ventura ha preferito non alimentare ulteriori discussioni: "Milly ha già detto tutto. Per me è superato, siamo andati oltre".

Nonostante la sua lunga esperienza televisiva e il passato da concorrente, Simona Ventura non sembra avere alcuna intenzione di cambiare ruolo e accomodarsi al tavolo della giuria. La posizione di commentatrice a bordo pista le permette infatti di esprimersi liberamente, senza dover rinunciare alla spontaneità che caratterizza i suoi interventi.

"Da concorrente è stata un'esperienza talmente straordinaria che quando Milly mi ha chiesto di fare la tesoriera ho detto subito di sì. Io preferisco questo ruolo. In giuria non potrei fare quello che faccio. Che finisca così tardi non è un problema, Francesca porta sempre qualcosa da sgranocchiare", ha spiegato con ironia.

Chi vuole vedere vincere Simona Ventura a Ballando con le Stelle?

Infine, non poteva mancare una domanda sui possibili vincitori di Ballando con le Stelle. Simona Ventura ha confessato che le piacerebbe assistere al trionfo di una maestra donna, indicando anche alcune coppie che considera particolarmente competitive.

"Sarebbe bello che tornasse a vincere una maestra donna, fra i favoriti metto Giada Lini con Alessandro Matri. Ma da superare ci sono la divina Monica Guerritore e pure Noemi Bocchi, l'outsider che balla benissimo", ha dichiarato.

Una preferenza chiara, dunque, quella di Simona Ventura, che non nasconde la sua simpatia per Giada Lini e Alessandro Matri, pur riconoscendo il valore degli altri concorrenti. E mentre continua a godersi il suo ruolo a bordo pista, Ventura conferma di non avere alcuna intenzione di mettere da parte la sua ironia: a Ballando con le Stelle, parola sua, non c'è copione.