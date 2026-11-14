Uomini e Donne anticipazioni: Giovanni dorme con Barbara, ma pensa ancora a Rosanna

Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Uomini e Donne! Le novità riguardano l'ultima registrazione del dating show di Canale 5, condotto come sempre da Maria De Filippi, con la presenza in studio dei due storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti affiancati da Tinì Cansino e Alessandra Mussolini.

Le anticipazioni, condivise dal portale IsaeChia, riguardano sia il Trono Over sia il Trono Classico con protagonisti Barbara, Giovanni, Gemma e Giorgia. Tra una notte trascorsa insieme, messaggi notturni che fanno discutere e una nuova secchiata d'acqua sfiorata, in studio non sono mancati i momenti movimentati.

Trono Over: Barbara e Giovanni trascorrono la notte insieme, ma Rosanna riaccende la polemica

La puntata si apre con un filmato che mostra Barbara e Giovanni dopo la scorsa registrazione. Lui, raggiunta la dama in camerino, cerca un chiarimento, ma lei scoppia a piangere e ammette di non riuscire più ad andare avanti in quel modo, arrivando a dire di preferire chiudere la conoscenza.

Giovanni sul parterre di Uomini Donne

Una volta tornati in studio, però, emerge una situazione decisamente diversa: i due sono usciti a cena insieme e hanno trascorso anche la notte l'uno accanto all'altra, dormendo insieme. Nonostante ciò, Giovanni continua a ribadire di non essere innamorato, mentre Barbara ammette di aver perso completamente la testa per lui.

A rendere ancora più complicata la situazione è un messaggio vocale inviato da Rosanna alla redazione. La dama, assente dalla registrazione per un impegno personale già preso, ha raccontato che Giovanni l'aveva contattata subito dopo la registrazione di lunedì, dicendole: "Mi raccomando, quando arrivi a Palermo avvisami".

Rosanna gli ha quindi scritto alle 23:30, ma non ricevendo risposta è rimasta un po' male. La replica di Giovanni è arrivata soltanto alle 2:25 di notte, attraverso una semplice emoticon.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, facendo notare a Barbara un particolare tutt'altro che secondario: alle 2:25 Giovanni si trovava in camera con lei. La conduttrice ha quindi sottolineato come l'uomo avesse pensato a Rosanna e le avesse risposto proprio mentre trascorreva la notte con Barbara.

Rosanna Siino

Ne è nato un momento piuttosto acceso: Barbara se l'è presa con Rosanna, ma Maria l'ha immediatamente richiamata, facendole notare che avrebbe dovuto prendersela con Giovanni, non con l'altra dama.

Gemma perde le staffe per Fabio e Roberta, Tina prepara un'altra secchiata

La seconda parte della registrazione si apre con Gemma Galgani. Al centro dello studio vengono sistemate due sedie per le donne e una per gli uomini: quella accanto a Gemma è destinata a Liat.

La dama torinese, però, si rifiuta categoricamente di sedersi vicino a lei, sostenendo di avere paura che possa tenderle qualche agguato dopo quanto accaduto nella precedente puntata. Decide così di prendere la propria sedia e spostarla accanto a quella di Fabio.

Roberta

Gemma torna anche sulla discussione della scorsa registrazione, legata al famoso sapone, raccontando di essere stata male perché il prodotto le avrebbe provocato fastidio agli occhi. La dama sostiene addirittura che avrebbe potuto avere una crisi allergica, dando vita a un nuovo momento di polemica.

Successivamente viene mostrato un filmato nel quale, al termine della puntata, Gemma raggiunge Fabio in camerino per screditare Liat. Lui, però, prende le difese dell'altra dama. Prima di congedarsi, Gemma saluta Fabio con due baci sulle labbra.

Ma le sorprese non finiscono qui. In studio viene mostrata l'esterna tra Fabio e Roberta, un'altra dama con la quale il cavaliere sembra avere una bella intesa. Durante l'incontro i due si mostrano particolarmente fisici e, una volta rientrati in studio, raccontano di essere andati a cena insieme e di aver trascorso anche la notte insieme.

Il cavaliere Fabio

La reazione di Gemma è furiosa. La dama perde le staffe mentre Tina Cipollari è già pronta a cogliere l'occasione per regalarle un'altra secchiata d'acqua.

L'opinionista viene infatti ripresa dietro la tenda con un secchio in mano, in attesa del momento giusto per entrare in azione. Ogni volta che Tina prova ad avvicinarsi, però, qualcuno avvisa Gemma, che si alza prontamente per evitare di essere bagnata.

A un certo punto la dama sbotta rivolgendosi direttamente a Maria: "Maria, io non posso fare lo zimbello qui in trasmissione, che sto sempre bagnata! Basta, io mi sono stancata!".

Tina continua a tentare il colpo, entrando e uscendo con il secchio, ma alla fine non riesce a bagnare Gemma.

Tornando alla vicenda di Barbara e Giovanni, Maria racconta inoltre di aver incontrato la dama quella stessa mattina in una clinica. Barbara aveva con sé una rosa rossa regalata da Giovanni il giorno precedente, che aveva deciso di portare sempre con sé.

In studio emerge anche tutta la gelosia di Barbara quando Giovanni balla con le altre dame. La donna sostiene che, considerando la distanza che li separa, lui dovrebbe approfittare di ogni momento trascorso insieme. A riportarla alla realtà ci pensa però Gianni Sperti, che le ricorda di non essere la fidanzata di Giovanni e soprattutto che il cavaliere le ha già detto chiaramente di non essere innamorato.

Mario Cusitore

Mario Cusitore chiude con Chiara e inizia a frequentare Ludovica

Spazio anche a Mario Cusitore, che dopo essere uscito con Chiara, la ragazza che frequentava Ignazio, ha avuto con lei alcuni contrasti in puntata, arrivando a chiudere la conoscenza.

Successivamente Mario ha iniziato a frequentare Ludovica, che però si è mostrata infastidita nello scoprire che lui era uscito anche con Chiara senza averglielo comunicato. Tra i due è nata una discussione e la dama ha ammesso di dover ancora decidere se proseguire oppure interrompere la frequentazione con Mario.

Trono Classico: Giorgia parla delle sue insicurezze e del rapporto con Alessandro

Per quanto riguarda il Trono Classico, la registrazione si concentra esclusivamente su Giorgia.

Viene mostrata un'esterna con il corteggiatore Alessandro, durante la quale i due appaiono molto complici e affiatati. Il ragazzo confessa che avrebbe avuto voglia di baciarla, ma di aver preferito non farlo per rispetto nei suoi confronti, percependola ancora un po' frenata.

La tronista Giorgia Angeloni

Una volta tornati in studio, Giorgia spiega il motivo del suo atteggiamento, raccontando di non sentirsi sicura di sé, di non piacersi e di avere da sempre difficoltà ad accettare il proprio aspetto fisico.

La tronista confessa che questo problema l'accompagna fin da quando era piccola e che per molti anni ha persino evitato di andare al mare perché si vergognava del proprio corpo. Ammette inoltre di avere spesso la sensazione di non piacere agli altri.

Sia Maria De Filippi sia Alessandra cercano di farla ragionare e di aiutarla a guardare la situazione da un'altra prospettiva. Maria, in particolare, le fa capire che, se queste insicurezze sono così profonde, potrebbe essere importante rivolgersi a una persona competente, dicendole: "Io ti posso dire qualsiasi cosa, però ovviamente tu ti devi fare aiutare da una persona capace, insomma da una persona in grado di aiutarti".

Giorgia ascolta le parole della conduttrice e, pur raccontando le proprie fragilità, conferma di essersi trovata molto bene con Alessandro durante l'esterna.