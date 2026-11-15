Barbara D’Urso, lo sfogo dopo Ballando: "Non mi sono sentita protetta, questa volta non perdono"

Ieri sera, durante Ballando con le Stelle, si sono vissuti momenti di alta tensione per uno scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto, che ha coinvolto anche gli altri membri della giuria. Tutto è iniziato durante una discussione tra Barbara e Ornella Muti, quando Mariotto ha spruzzato del profumo verso la D'Urso, accompagnando il gesto con una provocazione sul suo presunto cattivo odore.

Barbara D'Urso, il video alle 4:30 del mattino dopo lo scontro con Mariotto

Sono le 4:30 del mattino quando Barbara D'Urso decide di accendere la videocamera e rivolgersi direttamente alle persone che, nelle ore precedenti, le hanno manifestato solidarietà sui social. La giurata di Ballando con le Stelle è appena rientrata in albergo dopo aver trascorso la serata a cena con gli altri ballerini, concorrenti e componenti del cast. La conduttrice appare provata e non nasconde la propria amarezza per quanto accaduto in diretta. A colpirla, soprattutto, non sarebbe stato soltanto il comportamento di Guillermo Mariotto, ma il modo in cui si è svolta l'intera vicenda.

"Sono le 4 e mezza del mattino, sono tornata in albergo, sono andata come al solito a cena con tutti i ragazzi, i ballerini, le ballerine, i concorrenti e faccio questo video perché ho letto centinaia di commenti di voi che mi difendete, mi proteggete con tanto calore", esordisce Barbara.

Poi arriva il passaggio più duro, nel quale afferma di essersi sentita profondamente ferita: "Sono molto delusa, molto ferita, perché stasera ho subito una vera e propria aggressione". La D'Urso non considera casuale quanto accaduto e punta il dito contro il giurato, sostenendo che il suo comportamento fosse stato preparato in precedenza. "Parlo di aggressione perché questa cosa era chiaramente premeditata. Questo che era seduto alla mia sinistra è arrivato già prima della diretta con questo profumo che si spruzzava addosso", racconta, tornando sul gesto di Mariotto.

Barbara spiega poi di aver inizialmente scelto di non reagire, nel tentativo di evitare ulteriori polemiche: "Io cerco sempre di non fare polemiche, di non reagire, l'ho lasciato fare perché volevo volare alto". Ma la situazione, secondo il suo racconto, sarebbe poi degenerata: "Poi però è sbottato in modo orribile, con un atteggiamento umiliante".

La conduttrice partenopea aggiunge di essere in grado di difendersi da sola, ma considera particolarmente grave il messaggio che potrebbe arrivare da episodi di questo tipo: "Io ho le spalle grandi e mi so difendere da sola, anche se la cosa mi ferisce, però magari tanti di voi non si sarebbero potuti difendere e io trovo questa cosa imperdonabile e anche molto triste".

Mariotto a Ballando con le Stelle

Nel video notturno, però, c'è un altro aspetto che sembra averla ferita profondamente. Barbara D'Urso si aspettava una presa di posizione da parte della trasmissione e non nasconde la propria delusione per quello che considera un mancato intervento, e ricorda come, nelle settimane precedenti, si fosse parlato più volte di Ballando con le Stelle come di una famiglia, nella quale i componenti avrebbero dovuto sostenersi e proteggersi a vicenda. Questa volta, però, la sensazione sarebbe stata completamente diversa.

"Sono entrata in una famiglia, che nelle ultime settimane diceva di difendere e proteggere i componenti, ma io stasera non mi sono sentita protetta perché la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto", afferma. Parole che sembrano chiamare direttamente in causa anche la gestione della vicenda da parte di Milly Carlucci. Barbara sottolinea di aver avuto la possibilità di alzarsi e abbandonare lo studio, ma di aver scelto di restare per rispetto del proprio impegno professionale.

"Io avrei potuto prendere, alzarmi, andare via, ma io sono una professionista e io sono stata là fino alle due meno un quarto per assolvere il compito per cui sono stata chiamata", spiega, e aggiunge, senza nascondere il proprio dispiacere: "Però è stato tutto molto brutto e triste".

"Questa volta no": Barbara D'Urso lascia intendere possibili conseguenze

La parte conclusiva del video è forse quella destinata a far discutere maggiormente. Barbara D'Urso ribadisce di aver già perdonato in passato, ma questa volta sembra non essere disposta a fare un altro passo indietro. "Lo trovo davvero imperdonabile, ho perdonato l'altra volta, ma questa volta no", dichiara.

Infine, la giurata lascia aperta una questione che inevitabilmente alimenta gli interrogativi sul suo futuro a Ballando con le Stelle: "Quindi non so quello che succederà, quello che accadrà, o forse già lo so".

Parole che arrivano dopo l'ultimatum pronunciato in diretta nei confronti di Milly Carlucci e che rendono ancora più delicata la situazione. Resta da capire se Barbara D'Urso deciderà di proseguire regolarmente la sua avventura nel programma oppure se lo scontro con Guillermo Mariotto e la delusione per la mancata presa di posizione della trasmissione avranno conseguenze.