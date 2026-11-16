Dopo le polemiche esplose in giuria, la conduttrice interviene sui social e ribadisce la stima e il sostegno della produzione nei confronti di Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso.

Dopo le tensioni esplose nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, con il confronto tra Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso che ha coinvolto anche gli altri componenti della giuria, è intervenuta Milly Carlucci. La conduttrice ha affidato ai social un video nel quale ha ribadito la posizione sua e della produzione, sottolineando l'affetto e il sostegno nei confronti di entrambi i protagonisti.

Un intervento volto a riportare serenità dopo quanto accaduto in studio e a sottolineare il legame che unisce tutti i protagonisti dello show, giudici compresi. Milly Carlucci ha infatti richiamato il concetto di famiglia, spiegando come eventuali incomprensioni debbano essere affrontate e risolte all'interno del gruppo, senza mettere in discussione l'affetto e la stima nei confronti dei singoli componenti.

Milly Carlucci rompe il silenzio dopo le polemiche tra Mariotto e Barbara D'Urso

Nel suo intervento social, la conduttrice ha esordito con parole molto chiare, facendo riferimento alla necessità di proteggere e sostenere i membri della squadra: "Quando qualcuno attacca un membro della famiglia, tutta la famiglia si riunisce. Succede un fatto all'interno della famiglia? Questo va risolto all'interno della famiglia come quando litigano fratelli, cugini, genitori. Si risolve con molta tranquillità".

Un messaggio che sembra voler ridimensionare le tensioni nate durante la puntata di sabato, ricordando come Ballando con le Stelle sia una realtà costruita nel tempo, nella quale possono esserci anche momenti di confronto e incomprensione.

"Vogliamo bene a tutti e due": la posizione di Milly Carlucci su Mariotto e Barbara D'Urso

Milly Carlucci ha poi voluto ribadire il sostegno della produzione a tutti i protagonisti del programma, soffermandosi in particolare sui due volti coinvolti nella vicenda, Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso.

"In questa grande famiglia di Ballando, per usare questo termine abusato, noi abbiamo amore incondizionato per ognuno dei suoi componenti. Amore, stima, supporto. E anche la giuria fa parte di questa realtà che noi abbiamo voluto e difeso".

La conduttrice ha quindi dedicato un passaggio specifico a Mariotto, presente nel programma fin dalla prima edizione, e a Barbara D'Urso, il cui ingresso nel cast è stato fortemente voluto dalla produzione.

"C'è amore, affetto e difesa nei confronti di Mariotto, che è qui dal primo anno. E c'è amore e difesa nei confronti di Barbara D'Urso, che tutti abbiamo voluto fortemente. Sono 3 anni che facciamo grandi battaglie per averla con noi, anche quando le battaglie sono state complicate. Vogliamo bene a tutti e due", ha concluso.

Parole che rappresentano una presa di posizione chiara da parte di Milly Carlucci: nessuna contrapposizione tra i due protagonisti, ma la volontà di tutelare entrambi e preservare gli equilibri di una squadra che continua a essere al centro dell'attenzione del pubblico.