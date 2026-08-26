Marina La Rosa al Grande Fratello Vip, l’indiscrezione: “È vicina alla firma”

A 26 anni dalla prima edizione del Grande Fratello, nella Casa più spiata d'Italia potrebbe tornare uno dei volti che hanno fatto la storia del reality. Si tratta di Marina La Rosa, tra le protagoniste più riconoscibili della prima storica edizione del programma.

Secondo un'indiscrezione rilanciata da Fanpage, la concorrente sarebbe vicina alla firma e potrebbe quindi rimettersi in gioco entrando nuovamente dalla celebre porta rossa, ma questa volta come concorrente Vip. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il suo eventuale ritorno avrebbe già acceso la curiosità dei fan del reality.

Marina La Rosa, dalla prima edizione all'Isola dei Famosi

Nel 2000, Marina La Rosa entrò nella Casa del Grande Fratello, nell'edizione condotta da Daria Bignardi e poi vinta da Cristina Plevani. Quella stagione è rimasta nella storia della televisione italiana anche per la presenza di personaggi come Pietro Taricone e Rocco Casalino.

Marina La Rosa a L'Isola dei famosi

Marina La Rosa fu soprannominata la gatta morta, un appellativo che l'ha accompagnata per gran parte della sua carriera televisiva. Dopo l'esperienza nella Casa, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, comparendo anche in fiction e soap di successo come Beautiful, Carabinieri e Un posto al sole.

Nel 2019 è tornata protagonista di un reality partecipando alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, dove ha conquistato il secondo posto, nel 2024

Grande Fratello, tutti i nomi circolati per la nuova edizione

Quello di Marina La Rosa non sarebbe l'unico nome al centro delle indiscrezioni sul possibile cast. Nelle ultime settimane sono circolati diversi personaggi già conosciuti dal pubblico dei reality e della televisione.

Guendalina Tavassi

Tra i nomi più insistenti figurano Guendalina Tavassi, che aveva raccontato a Storie al bivio Estate di aver sostenuto in passato un provino per una possibile edizione Gold del reality", e Giulia Provvedi.

Potrebbero inoltre entrare nella Casa Jonathan Kashanian, già concorrente del Grande Fratello 5, e Alex Belli, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip e del celebre triangolo con Soleil Sorge e Delia Duran.

Tra le indiscrezioni spunta anche il nome di Andreas Muller, che ha recentemente partecipato a La Talpa in coppia con Veronica Peparini. Secondo alcuni rumors, la sua scelta di entrare nella Casa non sarebbe stata accolta con particolare entusiasmo dalla compagna.

E poi c'è un nome che rappresenterebbe una vera certezza per gli appassionati dei reality: Valeria Marini, che potrebbe varcare la porta rossa addirittura per la quinta volta. Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni e il cast ufficiale dovrà essere confermato. Ma se Marina La Rosa dovesse davvero tornare al Grande Fratello, a 26 anni dal suo debutto, il reality potrebbe regalare al pubblico uno dei ritorni più nostalgici e discussi della sua storia.