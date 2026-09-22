Grande Fratello Vip, Valeria Marini vuole abbandonare la Casa: "Me ne voglio andare"

Dopo le polemiche della terza puntata e gli screzi con alcune coinquiline, Valeria Marini ha vissuto un momento di forte tensione e ha pensato di lasciare il Grande Fratello Vip.

Valeria Marini valuta di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip dopo le tensioni e le critiche ricevute nelle ultime ore. La showgirl, visibilmente provata, ha avuto un momento di forte sconforto e ha manifestato alle coinquiline la volontà di andare via. Si tratta, almeno per il momento, soltanto di una minaccia, perché la showgirl è ancora nella Casa e difficilmente arriverà davvero a lasciare il programma.

Valeria Marini al centro delle critiche minaccia di lasciare la Casa

Valeria Marini è stata criticata da alcune coinquiline per l'egocentrismo manifestato soprattutto durante le prove per la performance del lunedì sera. Secondo le concorrenti, la showgirl avrebbe cercato di ritagliarsi troppo spazio, sottolineando la propria bravura e ricordando i successi ottenuti nel corso della sua carriera e i dischi pubblicati.

Marina La Rosa, parlando della sua coinquilina, ha commentato: "Valeria non si sente protagonista, Valeria è protagonista". Anche Cesara Buonamici ha espresso il suo punto di vista: "Valeria ha la smania di primeggiare e non si può aggiustare". Nel corso della puntata, inoltre Federica Morello ha sottolineato come la presenza di personaggi come Valeria Marini e Carmen Di Pietro possa togliere spazio ai concorrenti più giovani, rendendo più difficile per loro emergere.

Valeria Marini minaccia di lasciare la Casa

La tensione all'interno della Casa è salita ulteriormente. Valeria Marini non ha retto alla situazione ed è scoppiata a piangere durante una pausa settimanale, momento seguito dal pubblico su Mediaset Extra e successivamente condiviso sui social. "Tu non puoi giudicarmi", ha replicato la showgirl, spiegando che la sua partecipazione al programma ha per lei un significato personale molto importante e che l'esperienza la sta aiutando a superare un momento di difficoltà.

Poi, in lacrime, ha espresso tutta la sua insofferenza per quanto accaduto: "Sono venuta qui per stare bene e divertirmi, ma ci sono certe cose che non mi piacciono e che mi fanno stare male. Non sono un pezzo di carne su cui accanirsi: sentirmi continuamente attaccata e trattata in questo modo non mi fa divertire affatto."

E ancora: "io qui non riesco più a stare con certe persone e ho deciso di andarmene. Non mi diverto più e non mi sento più a mio agio. So che magari starete meglio anche senza di me, e mi dispiace, ma preferisco andare via. Ero venuta qui con l'idea di stare in una bella compagnia, divertirmi e condividere dei bei momenti, ma purtroppo sento che è venuto a mancare il rispetto umano, e per me questo è fondamentale. Mi dispiace davvero, ma ho deciso: me ne vado.".

Le coinquiline cercano di convincerla a restare

Di fronte alla sua decisione, diverse coinquiline si sono prodigate per convincerla a non abbandonare il Grande Fratello Vip. Tra queste ci sono Guendalina Tavassi, Megan Ria e Giulia Provvedi, quest'ultima protagonista in precedenza di alcune critiche proprio nei confronti della presenza di Valeria Marini nella Casa.

Per il momento, dunque, Valeria Marini è ancora una concorrente del Grande Fratello Vip. Le sue parole hanno però contribuito ad aumentare ulteriormente la tensione all'interno della Casa e resta da capire se, nei prossimi giorni, la showgirl confermerà davvero la volontà di lasciare il programma.