Lulù Selassié e Alessandro Roncaccia, cosa è successo prima del GF Vip: "Siamo stati insieme"

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato cosa sarebbe successo con Alessandro Roncaccia prima del suo ingresso nella Casa, chiarendo anche la natura del loro rapporto.

Prima dell'ingresso al Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia era stato visto insieme a Lulù Selassié, dopo che l'esperto di gossip Amedeo Venza aveva diffuso alcune immagini che ritraevano i due a Roma. Quella che inizialmente sembrava una semplice uscita si è invece rivelata una frequentazione caratterizzata anche da una forte attrazione.

Lulù Selassié e Alessandro Roncaccia, il flirt prima del GF Vip

A raccontare alcuni dettagli della loro frequentazione è stata la stessa Lulù Selassié, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, durante una room su X. La 'principessa' ha parlato del rapporto con Roncaccia, chiedendo inoltre ai suoi fan di sostenere un suo eventuale ritorno nella Casa più spiata d'Italia.

Secondo quanto raccontato da Lulù, tra lei e il protagonista di Italia Shore ci sarebbero stati diversi momenti di intimità, fino alla notte precedente all'ingresso del ragazzo nella Casa del Grande Fratello Vip.

Alessandro Roncaccia nel confessionale

Lulù ha però precisato che questa frequentazione non fa di lei la fidanzata del giovane. La Selassié ha spiegato di essere stata attratta dal ragazzo soprattutto dal punto di vista fisico, senza però considerarsi la sua compagna. Lulù, dunque, non ha parlato di una relazione ufficiale, ma di una frequentazione. Una precisazione che rende compatibile il suo racconto con quanto dichiarato da Alessandro, che al GF Vip si è presentato come single.

Nel corso della room, la Selassié ha parlato anche delle dinamiche sentimentali che stanno coinvolgendo Roncaccia all'interno del reality. Secondo Lulù, l'interesse mostrato da Alessandro nei confronti di Paola Meloni potrebbe essere più legato al gioco che a una reale sintonia tra i due.

Diverso, invece, il suo giudizio sul rapporto tra Roncaccia e Federica Morello. Lulù ha dichiarato di vedere una buona affinità tra i due e ha spiegato di poterlo ammettere senza problemi, anche perché non è gelosa del legame tra il gieffino e le altre ragazze: non considerandosi la sua fidanzata, non avrebbe motivo di esserlo.

Nel frattempo, alcuni fan della seconda sorella Selassié stanno chiedendo a gran voce il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip, anche con l'obiettivo di risollevare le dinamiche del programma. Lulù ha mostrato di apprezzare l'iniziativa, mettendo like ai commenti dei fan che chiedono agli autori di farle nuovamente varcare la famosa Porta Rossa.

Intanto, questa sera è previsto un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e il pubblico sarà chiamato a decidere quale sarà il secondo concorrente a finire al televoto eliminatorio. In nomination ci sono Federica Morello, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Moreno Morello.