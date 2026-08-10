Guendalina Tavassi, la confessione sul Grande Fratello Vip: “Ho fatto il provino”

Guendalina Tavassi potrebbe tornare a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip? Al momento non ci sono certezze, ma è stata la stessa influencer e opinionista a riaccendere i riflettori sulla possibilità di rivederla nuovamente nella Casa dopo la sua partecipazione all'undicesima edizione della versione Nip nel 2010.

Il provino per il Grande Fratello Gold e il silenzio degli autori

Ospite di Monica Setta a Storie al Bivio Estate, Guendalina ha infatti raccontato un retroscena inedito sul suo rapporto con il reality, rivelando di essere stata recentemente contattata per un provino. Un colloquio che, almeno inizialmente, sembrava aver preso una piega decisamente positiva.

"Mi hanno chiamato, sono andata a fare il provino, ho parlato per due ore consecutive: era fatta!", ha raccontato Tavassi. Dopo quel lungo incontro con gli autori, però, è calato il silenzio: "Poi non ho saputo più nulla". La diretta interessata non ha nascosto di aver cominciato a sperare concretamente nell'ingresso nella Casa, anche perché nel frattempo sui social avevano iniziato a circolare indiscrezioni che la indicavano tra i possibili concorrenti.

Guendalina Tavassi a Storie al Bivio Estate

Il Grande Fratello, del resto, non rappresenta una novità assoluta per Guendalina Tavassi. L'ex concorrente ha spiegato di aver avuto sin dalla prima edizione la sensazione che prima o poi sarebbe dovuta entrare nella Casa.

"All'epoca lavoravo come commessa e una sera a settimana lavoravo in questo locale", ha ricordato a Monica Setta. Proprio durante una di quelle serate un ragazzo le propose di sostenere un provino per il reality.

La prima risposta fu negativa. Il giorno dopo, però, Guendalina decise di cambiare idea e di contattarlo. Alla base della decisione ci sarebbe stato anche un motivo decisamente personale, legato al suo ex compagno: "lo chiamai per ripicca al mio ex, viveva ancora con me nonostante ci fossimo lasciati e portava a casa delle ragazze quando io non c'ero."

Da quel momento il rapporto con il mondo del Grande Fratello è rimasto sempre vivo, tanto che negli anni il suo nome è stato più volte accostato al programma.

Edoardo e Guendalina Tavassi all'Isola dei famosi

Il provino di cui ha parlato oggi Tavassi non sarebbe stato effettuato direttamente per l'edizione attualmente in preparazione, ma per il Grande Fratello Gold, un progetto che avrebbe dovuto riportare nella Casa alcuni dei concorrenti più popolari del passato.

Il format, tuttavia, non è mai partito. E anche quando è andata in onda l'ultima edizione del GF Vip, quella vinta da Alessandra Mussolini, Guendalina non è riuscita a entrare nel cast. "Ho aspettato fino alla sera stessa, ma niente, purtroppo", ha raccontato, spiegando di essere rimasta in attesa fino all'ultimo momento.

Guendalina Tavassi ha rinunciato al GF Vip 7

Qualche anno fa, Guendalina Tavassi aveva raccontato di aver dovuto rinunciare alla partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello VIP insieme al fratello Edoardo, nonostante le insistenti richieste degli autori. I due avrebbero dovuto entrare nella Casa come concorrente unico, ma Guendalina aveva deciso di non accettare la proposta. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, infatti, non voleva allontanarsi nuovamente dai suoi figli.